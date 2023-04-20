В Минцифры отрицают начало рассылки электронных повесток в Петербурге

Минцифры отрицает, что началось направление повесток в электронном виде. Для старта рассылки необходимо принятие нормативного акта, рассказали 20 апреля в пресс-службе ведомства.

«Электронные повестки не рассылаются через Госуслуги. Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через Госуслуги. Для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут»,— отметили в министерстве.

Ранее о начале рассылки жителям Петербурга электронных повесток сообщил главный военком города Сергей Качковский. По его словам, это проходит в рамках эксперимента.

Напомним, что депутат Госдумы Андрей Картаполов отмечал, что электронные повестки не будут иметь юридической силы в весенний призыв.

Подробнее о цифровом учете военнообязанных и запрете выезда из страны — в материале «Не думай о повестках свысока».

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