ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ при организации теракта в Минеральных Водах

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Минеральных Водах мужчины, который планировал теракт. По данным спецслужбы, он был на связи с представителями ИГ («Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация).

У задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, в том числе поражающие элементы, а также средства конспиративной связи, передает «РИА Новости». Расследуется уголовное дело (статья не называется). Мужчина находится в статусе подозреваемого, об избрании ему меры пресечения не сообщается.

Александр Кислов