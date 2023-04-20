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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ при организации теракта в Минеральных Водах

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Минеральных Водах мужчины, который планировал теракт. По данным спецслужбы, он был на связи с представителями ИГ («Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация).

У задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, в том числе поражающие элементы, а также средства конспиративной связи, передает «РИА Новости». Расследуется уголовное дело (статья не называется). Мужчина находится в статусе подозреваемого, об избрании ему меры пресечения не сообщается.

Александр Кислов

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