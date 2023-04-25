Воскресные бранчи с разными шефами

Гранд-отель «Европа» отмечает тридцатилетие воскресных бранчей. В течение юбилейного года в создании некоторых блюд для этих обедов примут участие приглашенные шеф-повара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отель «Европа» Фото: отель «Европа»

28 мая в ресторане «Европа» состоится бранч в азиатском стиле с Артемом Мартиросовым, шеф-поваром московских ресторанов «КрабыКутабы» и Black Thai. Он приготовит утку по-пекински и еще восемь авторских блюд с восточным акцентом, а шеф-повар отеля Сергей Андреев — буфет длиной в 30 метров с горячими и холодными закусками, включая икру, устриц, фаршированную стерлядь, каре ягненка в пяти специях и другие традиционные блюда Японии, Таиланда, Сингапура и Индонезии — всего до 80 позиций. Следующий бранч назначен на 25 июня. Приглашенный шеф — Георгий Троян, глава кухни ресторана «Северяне» из списка «Рекомендовано Michelin».

Воскресные бранчи в «Европе» появились в 1993 году. Это был совершенно новый для России формат: популярный в Европе и Америке с 1930-х грандиозный буфет с обилием блюд, деликатесов и напитков под живую музыку. С тех пор поздний завтрак, переходящий в обед (brunch — от слияния английских слов breakfast и lunch), вошел и в отечественную ресторанную культуру.

Альбина Самойлова