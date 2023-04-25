Vino & Voda: с высоты птичьего полета

На крыше пятизвездочного бутик-отеля Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo открылась терраса ресторана Vino & Voda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Vino&Voda Фото: ресторан Vino&Voda

На террасе установлена система раздвижных стеклянных панелей, что позволяет находиться здесь в любую погоду. В открытой лаундж-зоне установлена подзорная труба — рассмотреть в подробностях городские панорамы помогает аудиоэкскурсия эксперта по историческому центру Петербурга Анны Маркович

В меню — авторские блюда французской и итальянской, русской и американской кухни, необычные «твисты» с азиатским акцентом, десерты и оригинальные коктейли. Вечерами по четвергам, пятницам и субботам звучит живая музыка.

Альбина Самойлова