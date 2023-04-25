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«За год произошла значительная адаптация рынка лизинга»

Экспертное мнение

В прошлом году российский рынок лизинга сократился на 13%, причем снижение объемов нового бизнеса произошло как в корпоративном, так и в розничном сегментах, оценили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» компании «Балтийский лизинг» Алексей Мятлик рассказывает о замещении европейской техники китайской и о перспективах восстановительного роста отрасли.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

SOCIAL REPORT: С 2022 года рынок лизинга находится в состоянии рецессии. Как можно охарактеризовать текущую ситуацию?

АЛЕКСЕЙ МЯТЛИК: В прошлом году рынок лизинга просел сильнее, чем в период пандемии. Причем снижение показали такие ключевые для нас розничные сегменты, как автотранспорт, спецтехника и оборудование, где не было спада с 2018 года. Тем не менее в первом квартале этого года объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» показал умеренный рост, который был выше рынка. Это позволяет с осторожностью говорить о некотором восстановлении отрасли.

SR: Чем это обусловлено, учитывая, что санкции и кризисные тенденции в экономике сохраняются?

А. М.: Клиенты со временем адаптировались к новой рыночной ситуации. В середине прошлого года уход европейских поставщиков резко усугубил дефицит техники. Лизинговые компании не понимали, сделки с каким имуществом будут финансировать, поскольку было неизвестно, как клиент воспримет предложение из других стран. Однако за год произошла значительная адаптация российского рынка: появились новые предложения, а вместе с ними — ясность и понимание, как и с кем работать дальше.

SR: Согласны ли вы с тем, что лизингодатели, которые не входят в состав банковских групп, находятся в более уязвимом положении?

А. М.: Лизинговые компании, которые принадлежат банкам, действительно показали наиболее серьезный рост доли рынка. В этом отношении наличие якорного кредитора является для них определенной гарантией стабильности. Но с другой стороны, независимые компании обладают большей гибкостью с точки зрения источников финансирования. У них есть возможность работать сразу с несколькими банками, получая наиболее выгодные условия кредитования. Кроме того, это стимулирует использовать альтернативные финансовые инструменты и диверсифицировать источники финансирования.

К примеру, в марте прошло успешное размещение нового облигационного займа «Балтийского лизинга»: спрос на облигации превысил фактический трехмиллиардный объем выпуска и достиг 5 млрд рублей, что говорит и о доверии рынка, и о степени интереса к компании.

SR: Как обстоит ситуация с платежной дисциплиной клиентов? Ужесточили ли вы критерии отбора лизингополучателей?

А. М.: Уровень дебиторской задолженности в прошлом году находился на уровне предыдущих лет. Безусловно, отдельные лизингополучатели испытывали сложности, но их доля в структуре портфеля была традиционно несущественной. И для таких клиентов мы предлагали различные варианты решений, направленные на сохранение наших отношений.

SR: Эксперты высказывают опасения, что кредитные риски могут проявить себя с задержкой в год-полтора после самой острой фазы кризиса по аналогии с банковской отраслью. Согласны ли вы с такой оценкой?

А. М.: Сейчас очень сложно говорить о том, какой сценарий реализуется через год. Каждый кризис имеет свои особенности, и его развитие определяется большим количеством факторов. Многое будет зависеть и от уровня ключевой ставки, и от темпов импортозамещения европейской техники. При этом говорить о наличии каких-то предпосылок для выхода «Балтийского лизинга» за пределы нормативов по дебиторской задолженности с учетом надежной риск-модели не приходится.

SR: В розничных сегментах основное снижение нового бизнеса показал лизинг легковых автомобилей, который сократился на 27%. По-прежнему ли вы считаете этот сегмент перспективным?

А. М.: В прошлом году мы, действительно, столкнулись с сильным сокращением сегмента автолизинга. В структуре нового бизнеса нашей компании его падение составило 22%. Несмотря на это, автолизинг остается для нас одним из стратегических направлений. Объем предложения китайских брендов растет, на российском рынке появляются новые игроки, которые готовы вкладывать серьезные средства в свое продвижение. Линейку брендов постепенно перестраивают автодилеры, которые ранее сотрудничали с ушедшими из страны производителями. Кроме того, хорошие результаты показывают программы лизинга такси, операционной аренды автомобилей. Все это указывает на потенциал восстановления спроса.

Мы также видим перспективы в сегменте дополнительных услуг, сопутствующих автолизингу. Наши клиенты заинтересованы не только в финансировании автомобилей, но и в их выгодном обслуживании. За счет уникальных допуслуг «Балтийский лизинг» может предложить клиентам инструмент для прозрачного содержания и технического обслуживания автомобилей и как следствие экономии времени и средств.

SR: Ощутили ли вы резкий рост конкуренции в сегментах строительной и специальной техники, которые не так сильно пострадали от кризиса?

А. М.: Усиление конкуренции было ожидаемым, ведь это один из самых устойчивых сегментов рынка, который продолжает расти. Но возможности для развития остаются, учитывая, что в федеральных инфраструктурных проектах задействовано большое количество строительной и специальной техники. Они рассчитаны на длительный срок, а после их завершения имущество сразу переходит на следующие проекты подобного масштаба. В связи с этим рисков единовременного выхода на рынок большого количества техники нет. В прошлом году «Балтийский лизинг» показал рост объемов нового бизнеса по строительной и специальной технике на 33%, и в этом году мы рассчитываем, что этот показатель составит не менее 20%.

SR: Ожидаете ли вы, что вслед за китайскими марками на российский рынок придут китайские лизинговые компании?

А. М.: Да, мы допускаем такую возможность. В этом году «Балтийский лизинг» провел внутреннее исследование, чтобы оценить масштаб замещения ушедших брендов. Из этого исследования видно, что в сегменте легковых автомобилей в 2021 году китайские производители занимали менее 10%, а по итогу 2022 года они нарастили свою долю почти до 20%. С учетом планов производителей и наших собственных оценок мы ожидаем, что их доля вырастет до 40% по итогу 2023 года.

В сегменте грузовиков рост китайских брендов выглядит еще более впечатляющим: в 2021 году они занимали 8%, а в 2022 году превысили показатель в 30%, заняв уже треть рынка. К концу года они способны увеличить свою долю на рынке до 40%. Можно ожидать, что следующий шаг Китая — запуск собственных лизинговых компаний.

SR: Видите ли вы в этом угрозу для своего бизнеса?

А. М.: Если китайские лизинговые компании будут развиваться по кэптивной модели, как мы предполагаем, то прямой конкуренции для нас с их стороны не будет. Когда в такой парадигме работали европейские компании, то это не оказывало значительного влияния на наши результаты.

SR: В прошлом году рынком лизинга также заинтересовались новые игроки, такие как «Яндекс.Такси», который создал компанию по лизингу автомобилей для таксопарков. Как вы оцениваете ситуацию?

А. М.: Этого шага «Яндекса» можно было ожидать. Компания прошла большой путь и сделала многое для развития рынка такси в России: они работали с водителями, выстраивали работу с агрегаторами, формировали собственные автопарки, напрямую договариваясь об условиях с поставщиками, купили банк. То есть в «Яндекс.Такси» создали условия, при которых они могут и обеспечить спрос, и удовлетворить его. «Балтийский лизинг» тоже работал с «Яндексом», это было интересное и полезное сотрудничество. Мы и сейчас чувствуем себя уверенно на рынке такси, у нас достаточная база клиентов в этом сегменте и есть потенциал к росту.

SR: По итогам прошлого года консолидация лизингового рынка ускорилась. По данным «Эксперт РА», доля топ-10 игроков выросла на 12%, до 75%. Какими будут последствия этого процесса?

А. М.: Все будет зависеть от действий игроков с государственным участием. Если они будут осваивать корпоративный сегмент и расширять бизнес за счет крупных сделок с судами, авиатранспортом и другим имуществом соответствующей стоимости, то это не окажет какого-то такого серьезного влияния на отрасль. Если же компании с госучастием массово пойдут в розничные сегменты, то это будет создавать нездоровую конкуренцию и может привести к значительному переструктурированию рынка.

SR: Каких показателей вы рассчитываете достичь по итогам 2023 года?

А. М.: Как и в предыдущие годы, мы ставим перед собой задачу расти быстрее отрасли в целом. По прогнозам, объем лизингового рынка в 2023 году увеличится на 10%, и мы рассчитываем превзойти этот результат. Со второй половины 2022 года наблюдается восстановление деловой активности. Клиенты понимают, какая альтернатива ушедшим брендам есть, находят новых партнеров внутри страны и строят планы по развитию исходя из новой реальности, что внушает оптимизм.

Константин Куркин

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