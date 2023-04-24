Переосмысление пространства

Через три года на Большом Сампсониевском проспекте появится жилой комплекс, способный задать новый импульс развития всей Выборгской стороне. О внутреннем наполнении ЖК «Сампсониевский, 32», а также о том, как авторам проекта удалось совместить в нем функциональность и эстетику,— читайте в материале Марины Ковалевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Самой характерной частью является каскадный фасад со стороны Большого Сампсониевского проспекта с множеством углов и террас Фото: LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT Большие окна, угловые окна и эркеры призваны обеспечить большое количество естественного света Фото: LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT Дизайнерская квартира с анфиладой в проекте «Сампсониевский, 32» со сквозным проходом вдоль светового фронта и видом на Большой Сампсониевский проспект Фото: LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT Дизайнерская квартира с пейзажной мастер-спальней Фото: LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT Оформление холлов и мест общего пользования перекликается с фасадами и общей концепцией дома Фото: LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT Следующая фотография 1 / 5 Самой характерной частью является каскадный фасад со стороны Большого Сампсониевского проспекта с множеством углов и террас Фото: LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT Большие окна, угловые окна и эркеры призваны обеспечить большое количество естественного света Фото: LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT Дизайнерская квартира с анфиладой в проекте «Сампсониевский, 32» со сквозным проходом вдоль светового фронта и видом на Большой Сампсониевский проспект Фото: LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT Дизайнерская квартира с пейзажной мастер-спальней Фото: LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT Оформление холлов и мест общего пользования перекликается с фасадами и общей концепцией дома Фото: LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT

Особая атмосфера Выборгской стороны начала формироваться еще в XVIII веке: основатель Санкт-Петербурга Петр I придавал этому месту особое значение. Так, в 1718 году Выборгская сторона, названная в честь начинавшейся отсюда старой дороги на Выборг, стала одной из первых административных единиц нового города, а в 1728 году в честь победы в Полтавской битве именно здесь был построен один из самых старых соборов города — Сампсониевский, сохранившийся и по сей день.

На Выборгской стороне столетия назад стали появляться первые мануфактуры, а крупнейшие на тот момент промышленные предприятия были построены во время индустриальной революции уже в XIX веке. Тогда были открыты знаменитые «Новый Лесснер», «Русское Рено» и завод Нобеля. Массовая же жилая застройка началась здесь в 1920-х годах. «Городок текстильщиков», Батенинский жилмассив — все это примеры крупнейших жилых комплексов того времени.

Впрочем, сейчас индустриальные здания уступают место жилым домам, расположенным в окружении исторической застройки. С учетом активного редевелопмента данная территория имеет большие перспективы. Так, по данным Nikoliers, Выборгский район находится на шестом месте по объему строительства в городе — 717,8 тыс. кв. м (9% от общего объема строительства).

Основными преимуществами локации, тяготеющей к станции метро «Выборгская», собеседники издания называют близость к центру города и хорошую транспортную доступность. «Здесь и станция метро в непосредственной близости, и удобный автомобильный доступ, развит общественный транспорт. Рядом расположена Нева, недалеко центр города. Однозначно эта локация будет развиваться в ближайшей перспективе»,— констатирует Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP.

По мнению Светланы Московченко, заместителя регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, часть локации, ограниченной Пироговской и Выборгской набережными, Гренадерской улицей, Большим Сампсониевским и Финляндским проспектами, можно обозначить как наиболее перспективную для жилого строительства в формате редевелопмента.

По словам собеседников Guide, рынок нового жилья здесь будет формироваться преимущественно объектами высокого класса, что будет способствовать обновлению социальной среды. В компании Legenda уверены, что активный редевелопмент территорий у станции метро «Выборгская» обеспечивает удачное будущее соседство исторической архитектуры и актуальных престижных жилых комплексов.

Будущий жилой комплекс ЖК «Сампсониевский, 32» от компании Legenda находится всего в пяти минутах ходьбы от Выборгской набережной и Петроградской стороны и в семи минутах ходьбы от станции метро «Выборгская». Совсем рядом — Сампсониевский и Выборгский сады, знаменитый Ботанический сад Петра Великого. Пейзажный ансамбль обрамляют мосты (Гренадерский, Сампсониевский, Аптекарский) и променады на набережных вдоль Невы и реки Карповки.

В любую точку города можно быстро добраться как на общественном транспорте, так и на автомобиле. До крейсера «Аврора» можно доехать за шесть минут, за восемь минут вы доберетесь до Петропавловской крепости, до ЗСД — за четверть часа.

Архитектурная линия

Архитектурная концепция проекта «Сампсониевский, 32» была разработана бюро «Евгений Герасимов и партнеры», Команда знаменитого архитектора имеет колоссальный опыт работы в сложных исторических условиях, где на каждом этапе проектирования стоит серьезный вызов. ЖК «Сампсониевский, 32» — это девятый по счету совместный проект Евгения Герасимова и компании Legenda. Ранее он работал над жилыми комплексами «Победы, 5», «Legenda Комендантского», «Legenda Дальневосточного», «Legenda Героев», «Институтский, 16», «Черная речка, 41», «Лисичанская, 22» и «Большой, 67».

Одним из главных принципов работы архитекторов «Евгений Герасимов и партнеры» — разработка контекстуальной архитектуры с учетом особенностей окружающей застройки. И в каждый проект команде удается добавить отличительную черту, которая становится визитной карточкой дома и района. Это особенно важно в разностилевом обрамлении Большого Сампсониевского проспекта.

По словам Карена Смирнова, главного архитектора проектов бюро «Евгений Герасимов и партнеры», будущий дом расположен в неоднородной архитектурной среде. Здесь присутствует и промышленная кирпичная архитектура конца XIX — начала XX века, и сталинская застройка, также встречаются дома эпохи начала застройки Петербурга и более позднего модерна. «Рядом расположен Сампсониевский собор, тут же неподалеку — советская "стекляшка" 1960-х годов. В такой среде привязываться к историческому контексту сложно»,— замечает господин Смирнов.

По его словам, работая над проектом, они шли от образа современного дома. С одной стороны, он должен быть не хай-теком, а относительно традиционным, но при этом не мимикрировать под определенную историческую эпоху. В итоге появился образ будущего дома, вдохновленный театром Марцелла в Риме и в целом итальянской классической архитектурой начала XX века. «Для нашего города итальянская архитектура не чужая, и черпать вдохновение оттуда естественно для нас»,— говорит Карен Смирнов.

Переосмысление классических экстерьеров выражено в динамичной пластике фасада из горизонтальных тяг, вертикальных колонн, обилия выступов и масштабного остекления. Комплекс состоит из трех отдельно стоящих корпусов, спроектированных так, чтобы обеспечить всем квартирам максимальный доступ к солнечному свету.

Самой характерной частью является каскадный фасад со стороны Большого Сампсониевского проспекта с множеством углов и террас. Именно это сложное архитектурное решение придает проекту романтичный характер. Эксперты уверены, что дом на Сампсониевском будет задавать общий тон редевелопменту Выборгской стороны благодаря свежим архитектурным решениям, геометрии, свету и лаконичности.

Уникальные планировки

Квартирографией в доме на Сампсониевском традиционно занималась маркетинговая лаборатория Legenda, разрабатывающая для каждого проекта компании большую коллекцию авторских планировок. «Мы постоянно изучаем потребности наших покупателей и ищем актуальные решения, которые подходят под стремительно меняющийся образ жизни»,— рассказывает Маргарита Забродская, заместитель директора маркетинга по продукту Legenda.

В доме «Сампсониевский, 32» на 590 квартир, состоящем из 15 секций переменной этажности, запроектировано более 117 типов планировочных решений, поэтому найти планировку для себя, под образ жизни своей семьи будет довольно легко. При этом количество квартир на одном этаже варьируется в разных секциях от трех до десяти.

«В квартирографии представлены квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, с патио, террасами, эркерами, балконами, а также уникальные дизайнерские квартиры с особыми архитектурными приемами — американской кухней, театральной кухней-гостиной, пейзажной мастер-спальней. Нужно подчеркнуть, что создание пейзажной спальни или театральной кухни — это не вопрос дизайна и расстановки мебели, это особые архитектурно-планировочные параметры квартиры, без которых просто невозможно реализовать тот или иной интерьерный стиль»,— продолжает она. Также в доме представлены квартиры из лимитированной серии Special Edition — с редкими планировочными приемами, в единственном экземпляре и не предполагающие тиражирования.

В Legenda отмечают, что большие окна, угловые окна и эркеры, заложенные архитектурой проекта, призваны обеспечить большое количество естественного света в квартирах. А поскольку в Петербурге подавляющее количество дней в году — пасмурные, серые, это просто жизненная необходимость. При этом виды из окон раскрывают пространство, становясь частью интерьера. А специально подобранные цветность и зеркальность стекол улучшают вид и архитектурный облик комплекса.

В проекте есть теплый подземный паркинг на 298 мест, куда можно спуститься на лифте со своего этажа. Есть кладовые — очень востребованный у покупателей новый функциональный формат.

Новый уровень комфорта

Каждый современный интерьер требует сложных инженерных решений, поэтому одним из этапов проектирования во всех проектах Legenda является проработка технического дизайна. Так, в проекте «Сампсониевский, 32» девелопер представил новый уровень комплектации квартир — TechnoBoх, отвечающий современным требованиям жителей к технологической, инженерной и диджитал-инфраструктурам. Это новое для рынка понятие, сразу учитывающее различные сценарии расстановки мебели, техники и освещения. Выстраивается логика управления «умной» электрикой, предусматривается достаточное количество розеток, удобные проходные и мастер-выключатели, система вентиляции и управления климатом и многое другое. По мнению девелопера, «умная» квартира — это не только интеграция работы отдельных устройств, но и настройка различных сценариев и их комбинаций. В основе «умной» квартиры от Legenda лежит проводная система на базе контроллера с устойчивой передачей сигнала на актуаторы, позволяющие легко управлять сценариями работы всех домашних устройств. Управление освещением, электроприборами, контроль отопления в каждом помещении, наличие датчиков протечек и открытия входной двери — это лишь часть опций, которые доступны жителям.

Эстетика пространства

Проектирование внутренней инфраструктуры жилого комплекса долгое время оставалось спецификой лишь элитных новостроек, однако в последние годы заметно внедрение подобного подхода и в отдельных проектах бизнес-класса. «Наполнение жилого комплекса инфраструктурой, доступной только резидентам, соответствует современным запросам покупателей, которые после пандемии существенно расширились: теперь покупатель вместе с квартирой желает приобрести определенный образ жизни»,— рассуждает госпожа Московченко.

Иван Починщиков, управляющий партнер компании «IPG Россия», соглашается, что сегодня люди стремятся к повышению качества жилой среды. «Сам жилой комплекс на Сампсониевском проспекте, как и многие проекты Legenda, является хорошим проработанным пространством, которое позволяет включить множество дополнительных функций и сервисов для жильцов»,— говорит он. По его мнению, застройщикам, у которых есть соответствующее предложение, важно о нем говорить и предлагать новый уровень комфортной жизни.

«В понятие комфортной среды мы включаем целый комплекс практических запросов наших покупателей: понятная логистика по территории, безбарьерность, безопасность, симбиоз эстетики и функциональности пространства, технологичность с точки зрения клиентского использования — например, бесконтактная система доступа, элементы "умного дома". Комфорт должен быть ощутим на каждом уровне — начиная от входа на территорию дома, во дворе, в парадной, квартире»,— рассказывает госпожа Забродская.

При этом важно не только наличие продуманной функциональности, но и эстетических решений, позволяющих наполнить жизнь эмоциями и впечатлениями. «Например, главная входная группа обогащена разнообразными мягкими зонами, в холле используются разные световые акценты: большие окна дают естественное освещение днем, акцентное освещение и мягкая подсветка создают уют в вечернее время»,— продолжает она.

Современные покупатели обращают большое внимание на двор, причем не только на его красоту и функциональность, но и на атмосферу, тишину, безопасность, то есть на те ощущения, которые они хотят в нем получать. В ЖК «Сампсониевский, 32» дизайн двора максимально приближен к естественному природному ландшафту, ощущение приватности обеспечивает закрытая территория. «Для каждой функциональной зоны двора мы подбираем натуральные материалы, например, для прогулочных маршрутов — деревянный настил или мощение, для игр — тартановое покрытие, а также сыпучие материалы в виде песка, гальки и древесной щепы»,— раскрывает секреты своей профессиональной «кухни» госпожа Забродская.

При проектировании пространства учитывается разность интересов жителей: есть зоны для совсем малышей и для детей постарше, а также площадки для спорта, созерцания и спокойного отдыха.

В «детской» части двора создается среда, которая развивает фантазию и предлагает разные сценарии для творческой реализации. «Дети могут расширять гамму тактильных ощущений, исследуя материалы на площадке — дерево, песок, гальку, разнообразные игровые элементы позволяют совершенствовать вестибулярную, тактильную системы, а также коммуницировать с другими детьми. Для родителей предусмотрены места отдыха около детских площадок, где также можно укрыться от непогоды или палящего солнца»,— объясняет госпожа Забродская.

Другая часть пространства двора состоит из спортивной зоны — с тренажерами для воркаута и теннисными столами, а также разнообразных оазисов для тихого отдыха и созерцания — с беседками, уютными гамаками, переносной мебелью. Атмосфера комфортного загородного отдыха прямо во дворе. «Подобные детали могут сыграть решающую роль при окончательном выборе жилого комплекса среди прочих равных»,— констатируют собеседники издания.