Европарламент одобрил закон о регулировании криптовалют

Европейский парламент одобрил законопроекты, которые будут регулировать рынок криптовалют на территории ЕС. В частности, парламентарии поддержали (529 голосов за, 29 — против и 14 воздержались) законопроект по отслеживанию криптовалют и цифровых токенов. Как и в случае с традиционными валютами, все операции с цифровыми валютами должны будут стать отслеживаемыми, а в случае необходимости у регуляторов должны быть инструменты, чтобы заблокировать подозрительные или нелегальные трансакции. Кроме того, информация об источнике актива и его получателе должна будет «путешествовать» вместе с трансакцией и храниться у обеих сторон перевода.

Второй законопроект (MiCA) был поддержан 517 парламентариями при 38 голосах против. Он вводит общие правила по надзору, защите прав потребителей и обязательному обеспечению криптоактивов.

Теперь законопроекты должен одобрить Совет Европы, а через 20 дней после этого законопроекты официально вступят в силу. Предположительно общеевропейский закон о регулировании криптовалют вступит в силу в июне текущего года. Однако большинство его положений начнет применяться на практике только через 12 месяцев, то есть с середины 2024 года.

Подробнее о законопроектах — в материале «Ъ» «Европа покончит с Диким Западом на крипторынке».

Кирилл Сарханянц