Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Европарламент одобрил закон о регулировании криптовалют

Европейский парламент одобрил законопроекты, которые будут регулировать рынок криптовалют на территории ЕС. В частности, парламентарии поддержали (529 голосов за, 29 — против и 14 воздержались) законопроект по отслеживанию криптовалют и цифровых токенов. Как и в случае с традиционными валютами, все операции с цифровыми валютами должны будут стать отслеживаемыми, а в случае необходимости у регуляторов должны быть инструменты, чтобы заблокировать подозрительные или нелегальные трансакции. Кроме того, информация об источнике актива и его получателе должна будет «путешествовать» вместе с трансакцией и храниться у обеих сторон перевода.

Второй законопроект (MiCA) был поддержан 517 парламентариями при 38 голосах против. Он вводит общие правила по надзору, защите прав потребителей и обязательному обеспечению криптоактивов.

Теперь законопроекты должен одобрить Совет Европы, а через 20 дней после этого законопроекты официально вступят в силу. Предположительно общеевропейский закон о регулировании криптовалют вступит в силу в июне текущего года. Однако большинство его положений начнет применяться на практике только через 12 месяцев, то есть с середины 2024 года.

Подробнее о законопроектах — в материале «Ъ» «Европа покончит с Диким Западом на крипторынке».

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...