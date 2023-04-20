Елками не откупиться

Из эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ промпредприятиями может выпасть механизм компенсационных мероприятий — его отменяют поправки к закону, которые Госдума намерена обсудить сегодня во втором чтении. РСПП в письме премьер-министру Михаилу Мишустину протестует против этого решения, считая, что для компаний, которые в том числе из-за санкций и по техническим причинам не смогут выполнять квоты, эксперимент де-факто превратится в дополнительный налог. Экологический же блок Белого дома выступает за правку закона, ссылаясь на поручение президента, уже сдвинутый срок окончания эксперимента с 2024 на 2026 год и то, что о реализации компенсационных мероприятий компании не заявляли. Риски роста нагрузки на отдельные компании, в том числе в виде оборотных штрафов, достаточно велики.

Как стало известно “Ъ”, глава РСПП Александр Шохин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой дать отрицательный отзыв на поправки к ФЗ-195 от 26 июля 2019 года. Они должны рассматриваться во втором (и, возможно, окончательном третьем) чтении сегодня, 20 апреля, их текст, принятый комитетом Госдумы по экологии, стал доступен только 18 апреля — и именно он исключает из ФЗ-195 положения о «компенсационных мероприятиях». Изменения, пишет господин Шохин, не обсуждались с бизнесом и меняют суть эксперимента — «правила игры… кардинально меняются в ходе его проведения». Аналогичное письмо экстренно направлено в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Речь идет об эксперименте по ограничению выбросов промпредприятий в 12 городах РФ с наибольшими загрязнениями воздуха: он ведется правительством с января 2022 года в отношении 423 промышленных объектов, сроки его завершения были сдвинуты с декабря 2024 года на декабрь 2026-го. Исходно механизм предполагал, цитируя письмо РСПП, возможность для компаний «не обеспечивать достижение квот» в срок, «в том числе при отсутствии такой возможности по объективным причинам» при проведении «компенсационных мероприятий» — высадке деревьев, закупке экотранспорта, модернизации городских котельных. Выбросы же сверх квот для компаний грозят штрафами, в том числе сверхжесткими — до 5% от оборота. В РСПП указывают, что до конца эксперимента осталось менее четырех лет, что «вдвое меньше продолжительности нормального инвестиционного цикла» в тяжелой промышленности — то есть поправки сделают невозможной работу без штрафов.

По данным “Ъ”, поправки уже согласованы профильным вице-премьером Викторией Абрамченко. Источник “Ъ” в Белом доме утверждает, что они разработаны «по поручению президента», двухлетняя отсрочка, полученная бизнесом, достаточна, представители бизнеса неоднократно обещали, что «с ее учетом реализуют все взятые на себя обязательства, и люди в городах с высоким загрязнением ждут от предприятий экомодернизации и снижения выбросов, а не только высадки деревьев». В Минприроды утверждают, что компенсационные мероприятия «не заменяют необходимость достижения квот, а лишь несут дополнительную нагрузку для предприятий» и не нужны. Сама возможность таких мероприятий «создает… предпосылки невыполнения планов по снижению выбросов и достижению квот, срывов сроков проекта "Чистый воздух", что несет риски для здоровья людей», говорят там. Также в министерстве заявляют, что на заседаниях межведомственного совета Минприроды в первом квартале 2022 года планы предприятий по квотам рассмотрены — и компенсационных мероприятий в них заявлено не было.

Два аргумента в письмах РСПП, тем не менее, остаются актуальными. Первый — с первого квартала 2022 года ситуация сильно изменилась, и часть западного оборудования для экомодернизации более недоступна для импорта. Второй — в ряде случаев соблюдение квот возможно только при сокращении физического объема выпуска, а часть их заведомо невыполнима. То есть альтернативы для компаний — это сокращение промпроизводства (в основном речь идет о химии и металлургии, 12 городов программы «Чистый воздух» — это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита) или уплата оборотных штрафов. Сейчас назвать их объем после 2026 года невозможно, оценочно это миллиарды или десятки миллиардов рублей в год недоинвестирования. Чисто политический выбор между экотребованиями и ростом ВВП всегда был в центре правительственных программ этого рода, но именно сейчас на стороне РСПП больше аргументов — что, видимо, и потребовало от сторонников ужесточения экорежима энергичных и агрессивных действий по правке законодательства.

Дмитрий Бутрин, Артем Чугунов