Тюменская область расставила приоритеты

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил перед депутатами областной думы с докладом о работе правительства региона в 2022 году. Ключевой темой выступления стало социальное-экономическое развитие в период специальной военной операции (СВО) и международных санкций. По словам главы региона, из-за снижения добычи сырья в регионе снизился индекс промпроизводства, однако выросла инвестиционная привлекательность и объемы производства в ряде секторов. Обрушить российскую экономику недружественным странам не удалось, подчеркнул губернатор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Александр Моор сделал Тюменскую область регионом, «куда хотят переезжать жить и работать»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Александр Моор сделал Тюменскую область регионом, «куда хотят переезжать жить и работать»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Доклад о результатах работы правительства Тюменской области в 2022 году губернатор Александр Моор представил в четверг, 20 апреля. Выступление глава региона начал с темы специальной военной операции (СВО) на Украине, которая, по его мнению, является «исторически важным событием» как для России, так и для всего мира.

Он напомнил, что Россия пришла на помощь жителям Донбасса, а в ответ столкнулась с беспрецедентными санкциями и другими формами давления со стороны недружественных стран, которые, по словам господина Моора, делали все, чтобы обрушить российскую экономику. «Но у них ничего не вышло»,— заключил губернатор.

Затем Александр Моор объявил минуту молчания в память о военнослужащих, которых он назвал «главными героями 2022 года». «Это контрактники, добровольцы, бойцы ЧВК и, конечно, мужчины, ответившие на призыв нашей Родины о мобилизации. Тюменцы сражаются отважно»,— подчеркнул губернатор.

Продолжая тему СВО, глава региона напомнил о мерах поддержки, которые получают военные и их семьи: единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. мобилизованным и добровольцам именных подразделений, обеспечение бойцов дополнительным снаряжением, соцвыплаты, бесплатное питание в школах детям военных и др. Всего в Тюменской области действуют порядка 30 мер поддержки. Губернатор отметил, что регион продолжит поддерживать тех, кто «защищает наш суверенитет и территории».

Последствия начала СВО были отражены и в «экономическом блоке» доклада. Губернатор заявил, что в прошлом году под наибольшим ударом оказался промышленный сектор. На фоне санкций и ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний произошло снижение объемов добычи сырья, что привело к сокращению индекса промышленного производства Тюменской области.

«Индекс промышленного производства сократился в 42 регионах Российской Федерации, в том числе и у нас, снижение составило 6,4%. В значительной степени это произошло из-за снижения добычи нефти и газа более чем на 10% и производства кокса и нефтепродуктов более чем на 14%»,— отметил Александр Моор.

При этом, по его словам, под угрозой санкционного давления было гораздо большее количество производств. Для предотвращения экономических рисков власти региона начали оказывать большую поддержку бизнес-сообществу, помогая выстраивать новые логистические цепочки и находить новые рынки сбыта. Благодаря этому объемы производства автотранспортных средств и прицепов за 2022 год выросли на 63,4%, лекарственных препаратов — на 15,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 11,8%, а машин и оборудования — на 10,8%.

Всего на поддержку экономики области в прошлом году было направлено более 20 млрд руб. Объем инвестиций составил почти 358 млрд руб., что на 52% больше, чем годом ранее. Благодаря этому по итогам первых двух месяцев 2023 года индекс промышленного производства Тюменской области оказался на 3% выше, чем в начале 2022 года, когда Россия еще не столкнулась с международным давлением.

Тюменская область за год вышла в лидеры по производству сельскохозяйственной продукции. По урожайности овощей регион занял второе место по стране, а по объемам выращенного картофеля — шестое. Индекс производства сельхозпродукции составил 114,9% к уровню 2021 года.

Большая часть речи Александра Моора касалась социальной сферы. Он рассказал депутатам о крупных проектах в дорожной сфере и ЖКХ, о развитии качества городской среды, модернизации системы здравоохранения и важности патриотического воспитания в школах и колледжах. Средний итоговый результат независимой оценки качества условий оказания услуг организациями и учреждениями социальной сферы составил 96,35 балла.

Одним из главных вызовов минувшего года, по словам главы региона, стали кибератаки на информационные ресурсы и системы области. Всего за 2022 год было совершено более 93 млн нападений, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Все их удалось отразить. На фоне этого тюменское правительство позаботилось о более активной работе по импортозамещению программного обеспечения. Губернатор отметил, что сейчас все решения в области информационной безопасности — отечественные, а общий уровень оснащенности российским ПО в госсекторе составляет 80%.

Не менее важной в прошлом году стала работа по импортозамещению лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

«Изначально были определенные опасения, что внешние санкции недружественных стран могут негативно отразиться на системе здравоохранения, поэтому с целью создания резерва лекарств из областного бюджета было выделено более 600 млн руб.»,— отметил господин Моор.

Впоследствии, благодаря реализации проекта компании «Фармасинтез-Тюмень», было пущено производство импортозамещающих жизненно важных лекарств.

По словам губернатора, за счет эффективной работы системы здравоохранения был зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни — 73,6 года. «Мы гордимся нашими медиками. Особую благодарность выражаю всем специалистам, кто оказывает медицинскую помощь в зоне СВО и в нашем подшефном Краснодоне (ЛНР)»,— подчеркнул он.

В конце своего доклада Александр Моор заявил, что Тюменская область находится в числе регионов России, куда хотят переезжать жить и работать. Одной из причин стало сохранение реальных зарплат и доходов населения на уровне 2021 года, несмотря на «объективные сложности», включая инфляцию. Благодаря этому в прошлом году население региона превысило 1,6 млн человек.

Депутаты Тюменской облдумы не только не стали критиковать выступление губернатора, но и предложили «отметить эффективную работу правительства и органов местного самоуправления». Доклад был принят единогласно.

Илья Смирнов