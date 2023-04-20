Дом кино обрастает жилыми метрами

В отреставрированном Центральном доме кино появятся квартиры. Его должны превратить в комплекс почти на 30 тыс. кв. м. Согласно давнему проекту, он будет включать в себя, в частности, концертный зал и различные помещения для нужд Союза кинематографистов. Кроме того, там планировались апартаменты примерно на 11 тыс. кв. м. Теперь же проект перестройки исторического здания на Васильевской улице в центре Москвы существенно изменили, пишут «Ведомости». Жилая часть увеличилась почти в полтора раза, а вместо апартаментов в Доме кино появятся квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ремонт зданию нужен, но сам проект вызывает вопросы, говорит профессор кафедры истории архитектуры Московского архитектурного института Алексей Мусатов: «Разговоры о реконструкции Дома кино идут давно, и этот вопрос, конечно, назрел. Здание состоит из двух частей. Это так называемый старый Дом кино с малым залом и условно новой частью, построенной в конце 1960-х по проекту довольно известного архитектора Топуридзе.

Старое здание еще дореволюционное — там небольшой, но очень уютный зал, где проходили камерные показы фильмов, которые были немножко оппозиционные или сомнительные, это для узкого круга, для своих. В новом зале обычно провожали ушедших из жизни кинодеятелей.

Что касается нового здания, когда его только построили, это была бомба, поскольку он был огромный и красивый. Знаменитый французский художник Фернан Леже подарил учреждению витраж. Там проходили всякие премьеры, показывали лучшее советское кино. Здание устарело и по материалам, и по планировке — немного напоминает сельский клуб. Но идеи безудержной реконструкции пугают».

В советский период Центральный дом кино использовали как дом культуры, а затем в качестве киноклуба. Как пояснял журналистам заместитель председателя Союза кинематографистов Валерий Тонких, объекты на этой территории находятся в плохом состоянии. Их изношенность составляет 70-80%. Председатель Союза — режиссер Никита Михалков — объявил о закрытии здания на ремонт в 2019 году.

Цены на квартиры в обновленном Доме кино, скорее всего, будут стартовать от 2 млн руб. за кв. м, считает управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин: «Неудивительно, что проект изменился в сторону увеличения количества продаваемых квадратных метров жилья. Цены на элитную недвижимость в центре Москвы бьют мыслимые и немыслимые рекорды. Во всех новых проектах, которые выходят на рынок, стоимость предложения начинается от 2 млн руб. за кв. м.

Квартиры в Доме кино покупателям очень интересны, во-первых, из-за престижной локации, во-вторых, из-за самого здания. Есть широкая группа интересующихся элитным жильем, предпочитающая исторические здания после глубокой реконструкции, которые сохраняют колорит былых эпох и в то же время оснащены по последнему слову техники.

Такая реставрация зачастую может стоить для девелопера дороже, чем стройка с нуля, тем не менее игра стоит свеч. В этом районе стоимость "квадрата" начинается от 1,5 млн руб.

В центре Москвы остается меньше мест под строительство жилья с нуля. Все большую роль будет играть реконструкция в том числе таких знаковых объектов.

Что касается их недостатков, под зданиями сложно организовать полноценный паркинг, а это требование состоятельной аудитории. Как правило, им уже задан архитектурный облик, и в него надо вписаться. При этом нужно не повредить дорогостоящие исторические объекты, которые охраняются».

Первые разговоры о реконструкции здания в связи с ветхостью появились в 2000-х, а в 2012-м Союз кинематографистов решил провести модернизацию центра. Работы планировали закончить за несколько лет. Но планы по реконструкции не удавалось согласовать с городскими властями, так что Дом кино продолжал работу в обычном режиме вплоть до 2019-го.

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Сабина Адлейба