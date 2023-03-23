Политехнический музей обновляет надежды

Минкульт нашел Политехническому музею нового директора. Его главой стал Дмитрий Кожанов. Ранее он был помощником президента Курчатовского института. Бывшего руководителя — Елену Проничеву — в феврале назначили гендиректором Третьяковской галереи. Политехнический музей закрыт на реконструкцию вот уже 10 лет. Откроется ли он при новом директоре? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кандидат экономический наук, экс-помощник президента Курчатовского института и бывший сотрудник различных производственных предприятий — с таким послужным списком Дмитрий Кожанов возглавит Политехнический музей. Арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич отмечает, что в музейных кругах о нем раньше не слышали:

«Обычно музейное сообщество скептически относится к назначениям на крупные должности людей не из их мира. В данном случае это абсолютно тот самый вариант, когда человек, не работавший в музеях, не прошедший какую-то определенную систему музейной работы и, в общем, не знающий ее, назначается руководителем. Скорее, это все-таки хозяйственник».

За последние 10 лет у Политехнического музея неоднократно менялись руководители, владельцы подрядчика проекта реконструкции и сроки открытия. В 2013-м музей обещали отреставрировать за четыре года. Затем планировали открыть его к 150-летнему юбилею в 2022-м. В прошлом году срок сдвинули до 2025 года. Назначение директора из совсем другой сферы может быть связано и с долгой реконструкцией, считает главный редактор издания «Артгид» Мария Кравцова:

«Когда мы рассуждаем про музейных директоров, то зачастую забываем, что это чиновники. Например, Зельфира Трегулова — прекрасный искусствовед, а Марина Лошак — филолог, бывшая галеристка. И когда ты становишься во главе большого государственного музея, ты должен от какой-то своей субъективности отказаться. Понятно, что искусствоведу и филологу сложнее провести такую трансформацию. А для людей, которые всегда работали в жестких иерархических структурах, это более естественно. Скандальная задержка открытия обновленного Политехнического музея — вопиющая ситуация. Скорее всего, ее хотят разрешить уже радикальными методами».

С момента закрытия у здания на Новой площади откопали подземные этажи и установили прозрачную кровлю. Эти решения были внесены в проект значительно позже. Успеет ли новое руководство завершить работы за оставшиеся два года? Этот вопрос “Ъ FM” задал профессору кафедры истории архитектуры МАРХИ Алексею Мусатову:

«Пригласили известного японского архитектора, который сделал интересный проект. Откопали фундамент, связали его с окружающим пространством — это вечная боль всякой реставрации. Реконструкция — еще и огромное поле для недобросовестного использования средств, особенно когда есть такая размытая функциональная первооснова, и все по ходу сто раз меняется. А еще неизвестно, как себя поведет откопанный фундамент. Так как они сделали фасады, боюсь, что его придется еще и усиливать, и кладку переделывать, и много чего еще там может быть».

С увеличением сроков реконструкции Политехнического музея выросла и стоимость проекта — в 2,5 раза. 10 лет назад работы оценивались примерно в 7 млрд руб. А к 2022 году общая стоимость перевалила за 18 млрд руб.

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