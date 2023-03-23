Политехнический музей обновляет надежды

Минкульт нашел Политехническому музею нового директора. Его главой стал Дмитрий Кожанов. Ранее он был помощником президента Курчатовского института. Бывшего руководителя — Елену Проничеву — в феврале назначили гендиректором Третьяковской галереи. Политехнический музей закрыт на реконструкцию вот уже 10 лет. Откроется ли он при новом директоре? Выясняла Дарья Фоменко.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Кандидат экономический наук, экс-помощник президента Курчатовского института и бывший сотрудник различных производственных предприятий — с таким послужным списком Дмитрий Кожанов возглавит Политехнический музей. Арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич отмечает, что в музейных кругах о нем раньше не слышали:
«Обычно музейное сообщество скептически относится к назначениям на крупные должности людей не из их мира. В данном случае это абсолютно тот самый вариант, когда человек, не работавший в музеях, не прошедший какую-то определенную систему музейной работы и, в общем, не знающий ее, назначается руководителем. Скорее, это все-таки хозяйственник».
За последние 10 лет у Политехнического музея неоднократно менялись руководители, владельцы подрядчика проекта реконструкции и сроки открытия. В 2013-м музей обещали отреставрировать за четыре года. Затем планировали открыть его к 150-летнему юбилею в 2022-м. В прошлом году срок сдвинули до 2025 года. Назначение директора из совсем другой сферы может быть связано и с долгой реконструкцией, считает главный редактор издания «Артгид» Мария Кравцова:
«Когда мы рассуждаем про музейных директоров, то зачастую забываем, что это чиновники. Например, Зельфира Трегулова — прекрасный искусствовед, а Марина Лошак — филолог, бывшая галеристка. И когда ты становишься во главе большого государственного музея, ты должен от какой-то своей субъективности отказаться. Понятно, что искусствоведу и филологу сложнее провести такую трансформацию. А для людей, которые всегда работали в жестких иерархических структурах, это более естественно. Скандальная задержка открытия обновленного Политехнического музея — вопиющая ситуация. Скорее всего, ее хотят разрешить уже радикальными методами».
С момента закрытия у здания на Новой площади откопали подземные этажи и установили прозрачную кровлю. Эти решения были внесены в проект значительно позже. Успеет ли новое руководство завершить работы за оставшиеся два года? Этот вопрос “Ъ FM” задал профессору кафедры истории архитектуры МАРХИ Алексею Мусатову:
«Пригласили известного японского архитектора, который сделал интересный проект. Откопали фундамент, связали его с окружающим пространством — это вечная боль всякой реставрации. Реконструкция — еще и огромное поле для недобросовестного использования средств, особенно когда есть такая размытая функциональная первооснова, и все по ходу сто раз меняется. А еще неизвестно, как себя поведет откопанный фундамент. Так как они сделали фасады, боюсь, что его придется еще и усиливать, и кладку переделывать, и много чего еще там может быть».
С увеличением сроков реконструкции Политехнического музея выросла и стоимость проекта — в 2,5 раза. 10 лет назад работы оценивались примерно в 7 млрд руб. А к 2022 году общая стоимость перевалила за 18 млрд руб.
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