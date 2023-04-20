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Коммерсантъ FM
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Депутат Госдумы Сергей Сокол заявил о намерении участвовать в выборах главы Хакасии

Секретарь Хакасского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Сокол намерен принять участие в предстоящих в сентябре выборах главы Хакасии. Соответствующее предложение сделал ему сегодня, 20 апреля, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, посетивший республику с рабочим визитом, сообщила пресс-служба регионального отделения единороссов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сегодня я получил от Андрея Анатольевича Турчака поручение бороться за пост главы Хакасии, а мы привыкли со всей ответственностью выполнять поручения нашего партийного руководства. Будем работать, будем убеждать людей, что наше дело правое»,— цитирует господина Сокола ТАСС.

Сергей Сокол только что вернулся в Хакасию из зоны специальной военной операции, куда он отправился добровольцем 5 октября 2022 года. Депутат подписал трехмесячный контракт с Минобороны, который затем продлил на новый срок.

Хакасию с 2018 года возглавляет коммунист Валентин Коновалов. Во втором туре выборов он набрал 57,6% голосов и остается единственным действующим губернатором, который победил конкурента от «Единой России». В конце 2022 года господин Коновалов не исключил своего выдвижения на второй срок.

Подробнее о предвыборной ситуации в Хакасии — в материале «Ъ» «Депутат Сокол меняет фронт».

Дарья Решетникова, Новосибирск

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