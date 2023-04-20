Ставропольские власти из-за роста цен на воду и пошлин на зерно запросят помощь у федерального центра

В правительстве Ставропольского края обсудили проблемы местных производителей зерна, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Владимира Владимирова. Он сообщил, что для ставропольских аграриев наступили трудные времена. Это связано с тем, что выросли пошлины на вывоз пшеницы, а также поднялась стоимость подачи воды для сельхозпроизводителей, занятых в отрасли мелиорации и рыбном хозяйстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Госпошлина на ставропольское зерно составляет уже половину его стоимости и по большому счету лишает прибыли его производителей. Стоимость подачи воды для сельхозтоваропроизводителей выросла с 70 копеек до 1 рубля за кубометр. При этом в ряде соседних регионов цена значительно ниже»,— отметил господин Владимиров, видимо имея в виду соседние республики.

По его словам, он «категорически» не поддерживает такую ситуацию, потому что такой рост цен создает «серьезные преграды для развития сельского хозяйства нашего края, ставят под вопрос рентабельность выращивания сельхозкультур и дальнейшее функционирование мелиоративного комплекса региона».

Краевому министерству сельского хозяйства уже дано поручение подготовить детальный анализ сложившегося в аграрном секторе края положения, чтобы «поставить этот вопрос перед федеральными органами власти».

Александра Ларинцева, Пятигорск