«Лига защиты интересов ветеранов» попросила Генпрокуратуру проверить двух экс-бойцов ЧВК «Вагнер» на фейки об армии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» обратилась в Генпрокуратуру. Организация подала три заявления. Против бывших бойцов ЧВК Азамата Улдарова и Алексея Савичева (распространение фейков об армии — ст. 207.3 УК), основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина («за шантаж», Осечкин объявлен Минюстом РФ иностранным агентом) и «группы лиц, в число которых могут входить сотрудники ФСИН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» основана в 2016 году. Руководитель организации — Андрей Трошев, полковник в отставке, участник военных конфликтов в Афганистане, Сирии и Чечне. В 2021 году баллотировался в заксобрание Санкт-Петербурга от партии «Родина», с которой в то время был связан Евгений Пригожин.

Поводом для обращения, по словам господина Пригожина, стала опубликованная 17 апреля Gulagu.net видеозапись, на которой Улдаров и Савичев заявляют о расстреле несовершеннолетних солдат ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер» на Украине.

«Осечкин использовал полученные данные для дискредитации ЧВК "Вагнер". Мы считаем своим долгом пресечь такие возможности»,— заявил господин Пригожин, которого цитирует его пресс-служба в сообщении от 20 апреля.

Ранее господин Пригожин уже комментировал публикацию Gulagu.net. 18 апреля он назвал материал проекта фальсификацией. По его словам, бойцы ЧВК «никогда не расстреливают ни мирняк, ни детей». Господин Пригожин также сообщил о подаче заявления о возбуждении уголовного дела.

Азамат Улдаров и Алексей Савичев, которые фигурируют в публикации Gulagu.net от 17 апреля, сейчас находится в России.

18 апреля в британской газете The Guardian вышел материал, в котором мужчины подтверждают, что действительно были свидетелями и участниками военных преступлений.

После этого в тот же день Азамат Улдаров в интервью RT сообщил, что сделал заявление о причастности ЧВК «Вагнер» к расстрелу мирных граждан на Украине из-за шантажа и давления со стороны Владимира Осечкина. По его словам, на опубликованном Gulagu.net видео «90% с лишним ложь». Алексей Савичев же сообщил RT, что дал интервью Gulagu.net за деньги.

«Эти люди то звонят в ЧВК "Вагнер", плачут и извиняются, то вновь дают фальсифицированные показания»,— заявил господин Пригожин.

Он сообщил, что узнал из публикации Gulagu.net от 18 апреля, что Улдаров, «отбывая наказание, был опущен». Савичев, «по полученной от него информации, был изнасилован в тюрьме "Белый лебедь"», заявил господин Пригожин. Оба заключенных, отметил он, скрывали эту информацию.

Поскольку сексуальное насилие в отношении Улдарова было записано на видеорегистратор ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области, а после попало в распоряжение Gulagu.net, то, по мнению господина Пригожина, с Владимиром Осечкиным «явно сотрудничали либо представители криминального сообщества, либо сотрудники ФСИН, либо и те и другие».

Александр Кислов