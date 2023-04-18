ЧВК «Вагнер» попросила возбудить уголовное дело против проекта Gulagu.net из-за обвинений в преступлениях

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что после публикации правозащитным проектом Gulagu.net видео, «дискредитирующего "Вагнер"», было подано заявление о возбуждении уголовного дела. По его словам, автором заявления выступил глава Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрей Трошев.

«Вчера Трошев Андрей Николаевич написал заявление на возбуждение уголовного дела по факту скандального видео, дискредитирующего ЧВК "Вагнер". И это главное, главное, не меня дискредитирующего, а ЧВК "Вагнер", которое вышло на ресурсе Gulagu.net»,— приводит аудиосообщение Евгения Пригожина его пресс-служба.

17 апреля Gulagu.net опубликовал видео, в котором, как утверждается, представлены свидетельства военных преступлений, совершенных ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Проект утверждал, что показания дают два бывших заключенных и экс-командира подразделений ЧВК «Вагнер» — Азамат Улдаров и Алексей Савичев. 18 апреля в Gulagu.net заявили, что Евгений Пригожин и сотрудники его службы безопасности начали угрожать мужчинам, чтобы заставить отказаться от ранее прозвучавших заявлений.

В ответ Евгений Пригожин обвинил проект в работе на иностранные спецслужбы. «Gulagu.net плотно работает с западными спецслужбами. У них есть архив заключенных, которые имели определенные, по лагерным понятиям, грехи в зоне — то есть либо их тайно изнасиловали, либо еще что-то. При этом они работают с группой офицеров ФСИН продажных. Далее эти заключенные используются по разным задачам. То, что мы сейчас видели, это была задача фальсификации ЧВК "Вагнер"»,— утверждает Евгений Пригожин.

В разговоре с изданием «Верстка» Алексей Савичев заявил, что дал интервью основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину (внесен в реестр иностранных агентов) за деньги, «чтобы выжить», и теперь получает угрозы. «Он сам связался со мной. Я поговорил с ним, чтобы просто пожрать, чтобы выжить. Он мне дал 10 тыс. руб. Мне уже приходили угрозы, звонят, пишут — ходи, оглядывайся. Я выезжать из страны не хочу. Но он нам даже не предлагал уехать»,— приводит издание слова Алексея Савичева. Получение денег за интервью Алексей Савичев подтвердил и в переписке с корреспондентом RT.

Издание медиагруппы «Патриот» (попечительский совет возглавляет Евгений Пригожин) РИА ФАН также опубликовало видео, на котором уже Азамат Улдаров утверждает, что «был вынужден сделать то, что ему сказали». «Мы сидели с ребятами пьяными, я не знаю, каким образом он (Владимир Осечкин.— "Ъ") на меня вышел, шантажом, я раньше сидел. Я был вынужден сделать то, что мне сказали»,— отметил он. По словам мужчины, у Gulagu.net есть видео, на котором его «убивают, издеваются, насилуют», а он не хотел, чтобы оно поступило в открытый доступ. Gulagu.net действительно выложил кадры сексуального насилия над Азаматом Улдаровым, вероятно совершенные в местах лишения свободы.

17 апреля Генпрокуратура Украины инициировала расследование и объявила о подозрении главе ЧВК «Вагнер» и руководителю одного из ее подразделений по фактам «посягательства на территориальную целостность Украины». О каком именно руководителе идет речь, не уточнялось.