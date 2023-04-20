FT: ЕС не сможет расширить санкции на новые секторы экономики России

Новые санкции Евросоюза против России будут ограничены расширением черных списков и мерами против обхода прошлых ограничений, сообщили источники Financial Times. Как пишет британская газета, большинство чиновников признают, что не затронутые санкциями секторы экономики не подпадут под ограничения, так как от них зависит одно или несколько государств союза. Так, утверждается, что Франция, Венгрия и другие государства выступили против санкций в отношении «Росатома», которые поддерживает Германия.

«Мы закончили»,— сказал один из источников Financial Times. «Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер»,— добавил он.

Как отмечает британская газета, некоторые европейские государства продолжают выступать в поддержку ограничений в отношении российского ядерного топлива и соответствующих услуг. В последнее время обсуждение активизировалось при поддержке Германии. Страны, которые выступают за введение таких ограничений, вероятно, инициируют собственные санкции против «Росатома», российских чиновников, которые принимали решение по переходу Запорожской АЭС под контроль РФ, а также тех, кто причастен к «похищению украинских детей» (Россия отрицает такие обвинения).

11-й пакет европейских санкций будет обсуждаться завтра, 21 апреля. Действующие ограничения уже затрагивают торговые потоки на €135 млрд, включая импорт нефти и экспорт технологий. Заморожены активы на €21,5 млрд, принадлежащие физическим и юридическим лицам. Санкции западной коалиции также заморозили €300 млрд резервов России. В европейских черных списках находится около 1,5 тыс. человек и больше 20 организаций.

Леонид Уварчев