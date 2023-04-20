Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли, на которой расположено российское посольство

Киевский городской совет намерен разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в начале заседания горсовета, на котором будет обсуждаться этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посольство России в Киеве в 2018 году

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Посольство России в Киеве в 2018 году

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству о возвращении имущества дипучреждения российских варваров к собственности украинского государства»,— приводятся слова господина Кличко на сайте горсовета.

В начале апреля национализировать земельный участок, на котором расположено здание российского посольства, предложила депутат Киевского горсовета от партии «Слуга народа» Лилия Пашинная. Она указала, что это предложение обусловлено решением МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией.

22 февраля 2022 года МИД РФ объявил об эвакуации персонала российских посольств на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции. В ответ на ввод российских войск президент Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с РФ, а МИД Украины объявил об эвакуации дипломатов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева