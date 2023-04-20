Нижегородский изготовитель протезов пожаловался на их изъятие у инвалидов

Руководство ООО «Технологии реабилитации» пожаловалась прокурору Нижегородской области на изъятие у инвалидов протезов и давление на компанию. Неизвестные, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Социального фонда, вечером 11 апреля объехали адреса около 20 инвалидов и без составления каких-либо документов пытались изъять у людей полученные протезы с документацией на изделия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам директора «Технологий реабилитации» Алексея Башкина, кто-то из инвалидов, испугавшись, отдал свой протез, другие отказались, несмотря на угрозы – в рамках чего именно изымались изделия, визитеры не поясняли. Мать двухлетнего ребенка отказалась выдавать протез, на котором ходит ее сын, у одной пенсионерки случился микроинсульт на фоне этих требований, рассказали в компании-изготовителе.

ООО «Технологии реабилитации» выступает субподрядчиком научно-производственной фирмы «Орто-Космос», которая выиграла госзакупку нижегородского отделения Соцфонда. За 17,5 млн руб. фирма обязалась в 2023 году в три этапа поставить для нижегородцев 115 протезов голени. Как следует из карточки контракта на сайте госзакупок, заказчик без замечаний принял у НПФ «Орто-Космос» первую партию в 45 протезов, 6 апреля подписав заключение экспертизы об их соответствии требованиям.

Однако спустя несколько дней начались изъятия протезов, а 13 апреля сотрудники УФСБ и Соцфонда провели осмотр с видеофиксацией офиса нижегородского субподрядчика, рассказал Алексей Башкин. В ООО «Технологии реабилитации» были изъяты копии лицензий и договорную документацию, также сотрудник ФСБ грозил изъять оргтехнику. Как рассказал Алексей Башкин, каких-либо документов о проведении выемки в офисе чекисты им не предоставили, устно пояснив, что проводят проверку по распоряжению генерала, который получил заявление от руководителя нижегородского Соцфонда Арины Садулиной.

Все случившееся в компании-производителе связывают с возможной недобросовестной конкуренцией. По словам директора, среди людей, приходящих изымать протезы, некоторые инвалиды опознали сотрудника из конкурирующей организации. По поводу этой ситуации «Ъ-Приволжье» запросил разъяснения в нижегородском отделении Социального фонда России.

Иван Сергеев