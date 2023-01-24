25 мирных жителей Белгородской области погибли под обстрелами, 6,5 тыс. стали беженцами — губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 января сообщил, что за время спецоперации под обстрелами со стороны Украины погибли 25 жителей региона, 96 были ранены. Пострадали более 50 социальных объектов, в том числе 16 школ. Было восстановлено почти 2 тыс. домов и квартир, еще 500 объектов — «в работе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Люди ведут себя очень мужественно,— отозвался господин Гладков о белгородцах (встречу транслировала «Россия 24»).— Я человек новый в регионе, два года всего, до этого тут не жил, и меня берет очень большая гордость за людей, как они держат удар. Любая дрожь в коленках может привести к каким-то последствиям. Не дрожат, держат! В поселке Уразово был случай — семилетний мальчишка сидел играл в компьютер, а рядом сестренка ползала. Начался обстрел, он сначала побежал, потом вспомнил, чему учили, вернулся, взял сестру. В ванную легли, фактически спас и ее, и себя».

Свои дома в результате обстрелов были вынуждены покинуть почти 6,5 тыс. жителей Белгородской области, сообщил также губернатор: «Они фактически являются беженцами — не проживают в своих населенных пунктах».

Господин Гладков также сообщил, что из Белгородской области были мобилизованы 4,1 тыс. жителей. Еще из 3 тыс. добровольцев, которые не могут быть призваны, был сформирован «полк», фактически речь идет о территориальной обороне

По его словам, 90% из них продолжили получать среднюю зарплату на прежнем месте работы. «Была такая история. Приехали в одну часть к мобилизованным, подходит ко мне парень: "Хочу расписаться, помогите". Рассказал депутатам, для женщины свадьба — одно из главных событий в жизни. На 100 тыс. руб. депутаты приняли решение о помощи за счет бизнеса. Потом узнали, что анекдотичный случай произошел — мобилизованному 42 года, а невесте — 71, поняли. Уже такая история становится».

Вячеслав Гладков на встрече заключил, что у жителей региона «уже есть возможность противостоять украинской пропаганде и отличить правду от лжи». Он сообщил, что информационный блок правительства области «перевели в круглосуточный режим, даже когда отрабатывает противовоздушная оборона»: «У нас в области, если раньше один из первых тостов был за ВДВ, то сейчас пьют за ПВО, за тех парней, кто защищает небо. Люди это очень ценят, у нас даже флэшмобы. Среди девчонок, они герои, конечно».

После встречи губернатор в своем telegram-канале сообщил, что одной из целей встречи была «просьба помощи» в выделении федеральных средств на строительство нового жилья для переехавших из расселенных поселков. «Мы вопрос уже решить не можем за счет областных денег. Прошу об оказании помощи отдельным категориям бюджетников. Безусловно, нужна помощь коммерческим предприятиям, которые пострадали от обстрелов нашего противника. Зачастую потеряли бизнес, и помощь должна быть оказана»,— считает господин Гладков. Затраты региона на ликвидацию последствий спецоперации он оценил в уже 12 млрд руб.

Сергей Калашников

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