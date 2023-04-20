Евросоюз введет безвизовый режим с Косово с начала 2024 года

Безвизовый режим между Косово и Евросоюзом начнет действовать с 1 января 2024 года, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. Европарламент ранее на этой неделе поддержал эту инициативу. Независимость Косово не признают пять государств ЕС: Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.

«Еврокомиссия приветствует достигнутое вчера соглашение между Европарламентом и Советом ЕС по данному предложению Еврокомиссии»,— заявила госпожа Хиппер журналистам (цитата по ТАСС). Она сообщила, что жители Косово смогут посещать ЕС без виз «на срок до 90 дней за любой период в 180 дней».

Процедура по установлению безвизового режима была запущена еще в 2012 году, когда Косово получило от Брюсселя соответствующую «дорожную карту». К тому времени все Балканские страны уже пользовались такой привилегией.

Евросоюз в марте пообещал частично признанному Косово и Сербии, которая считает территорию республики своей, провести конференцию доноров в течение 150 дней для формирования пакета финансовой помощи странам. Однако страны получат деньги только в том случае, если выполнят все пункты соглашения о нормализации отношений.

О безвизовом режиме для Косово — в материале «Ъ» «Косово устремилось в Европу».

Леонид Уварчев