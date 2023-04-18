Европарламент одобрил смягчение визового режима с Косово

Европарламент (ЕП) проголосовал за разрешение безвизовых поездок в Евросоюз (ЕС) для граждан частично признанного Косово с конца 2024 года. Гражданам Косово разрешат ездить в ЕС, а гражданам Европы — в Косово без визы на срок до 90 дней.

Один из авторов инициативы — австрийский депутат ЕП Тийс Ройтен заявил, что нововведения позволят жителям Косово «легко путешествовать, навещать родственников и вести бизнес в ЕС». «Эта веха также является важной основой для будущего и еще более тесного сотрудничества между ЕС и Косово»,— добавил он (цитата по AFP).

Новые правила вступят в силу после того, как будет создана Европейская система информации и авторизации для путешествий — ETIAS. Она позволит странам ЕС лучше обмениваться информацией. Сколько времен займет ее внедрение, пока неизвестно.

Совет ЕС одобрил эту инициативу в начале марта. В том же месяце ЕС пообещал Сербии и Косово инвестиции за нормализацию отношений. Независимость Косово не признает Сербия, а также пять стран Европы: Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Подробнее о плане ЕС — в материале «Ъ» «Сербия и Косово готовы к реализации».