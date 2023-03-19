Евросоюз пообещал Сербии и Косово инвестиции за нормализацию отношений

Евросоюз пообещал Сербии и Косово провести конференцию доноров в течение 150 дней для формирования пакета финансовой помощи странам. Однако страны получат деньги только в том случае, если выполнят все пункты соглашения о нормализации отношений.

«ЕС в течение 150 дней организует конференцию доноров для создания пакета инвестиционной и финансовой помощи для Косово и Сербии. Никакие выплаты не будут совершаться до того, как ЕС определит, что все положения соглашения были полностью выполнены»,— говорится в приложении на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

В документе отмечается, что все пункты соглашения к нормализации отношений «должны быть реализованы независимо одно от другого» и что обе стороны «договорились не блокировать реализацию ни одного из них».

Белград и Приштина достигли договоренностей по нескольким вопросам плана Евросоюза по урегулированию в Косово на переговорах в Охриде, которые состоялись накануне и длились в течение 12 часов. Власти Косово пообещали создать сообщество сербских муниципалитетов. Соглашение состоит из 11 пунктов. Как сообщили «Ъ» европейские дипломатические источники, сложности вызывал вопрос о формировании в Косово Сообщества сербских муниципалитетов.

Подробнее о плане — в материале «Ъ» «Белград и Приштину подводят к реализации».

Анастасия Ларина