После гибели постояльцев психоневрологического интерната в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели шести совершеннолетних постояльцев психоневрологического интерната (ПНИ). Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

Фото: pni10.ru «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

Фото: pni10.ru

Речь идет о психоневрологическом интернате №10, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга на улице Коллонтай. По данным следствия, сотрудники ПНИ ненадлежаще исполняли свои обязанности по уходу за страдающими психическими заболеваниями гражданами, из-за чего с начала 2022 года погибли шесть совершеннолетних постояльцев.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных в ходе доследственной проверки обстоятельствах случившегося.

Днем ранее правоохранительные органы и Росздравнадзор организовали проверку петербургского ПНИ после смерти семи воспитанников. По предварительной информации, опубликованной руководителем многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нютой Федермессер в Telegram, с конца марта в ПНИ погибли семь детей, последний случай зафиксирован 17 апреля. Причиной их смерти она называла истощение.

Александр Просяник, Санкт-Петербург