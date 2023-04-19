Правоохранители и Росздравнадзор организовали проверку петербургского ПНИ после смерти семи воспитанников

Росздравнадзор начал проверку деятельности психоневрологического интерната № 10 Санкт-Петербурга после сообщений о нескольких детских смертях в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства. О собственных проверках также заявили местный Следственный комитет и прокуратура.

«По поручению Минздрава России Росздравнадзор инициирует проверку оказания медицинской помощи в учреждении»,— говорится в сообщении.

По предварительной информации, опубликованной руководителем многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нютой Федермессер в Telegram, с конца марта в ПНИ погибло семь детей, последний случай зафиксирован 17 апреля. Предварительной причиной гибели воспитанников называется истощение.

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