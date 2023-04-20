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Коммерсантъ FM
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Фьючерсы на сахар-сырец выросли до 11-летнего максимума

За последние дни стоимость майских фьючерсов на сахар-сырец на американской Intercontinental Exchange (ICE) выросла до $0,24 за фунт — это самый высокий показатель за последние 11 лет. Причиной этого стали плохие урожаи сахарного тростника в Индии, которая является вторым по величине в мире производителем этого продукта, а также низкие урожаи в Таиланде, Китае и Пакистане.

Как сообщает CNBC, Всеиндийская ассоциация торговли сахаром снизила прогнозы по объему производства сахара почти на 3%, с 34,5 млн до 33,5 млн тонн, объяснив это обильными несезонными дождями в штате Махараштра, а именно этот штат обеспечивает более трети всего объема производства индийского сахара.

Из-за дождей замедляется сбор урожая сахарного тростника и в крупнейшем мировом производителе сахара — Бразилии. А по прогнозам метеорологов, регион Юго-Восточной Азии в мае—июне ждет Эль-Ниньо — природное явление, сопровождающееся аномальным повышением температуры на поверхности воды в морях, что также негативно скажется на производстве сахара.

Рост цен на сырье может отразиться на потребительских ценах на продукцию с содержанием сахара, отмечают аналитики. «Рост цен на кондитерские изделия и сладкие напитки включит в себя подорожание сахара»,— отмечает старший аналитик аналитической платформы DNEXT Джон Стэнсфилд, добавляя, что «по всему миру растут и цены на обработанные продукты питания».

Алена Миклашевская

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