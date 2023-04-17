Более 50 многоквартирных домов не введены в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирске прокуратура потребовала от мэрии устранить существующие административные барьеры и ввести в эксплуатацию многоквартирные дома в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский». Участниками строительства этих домов являются свыше 7 тыс. граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, всего речь идет о 53 домах, которые на протяжении длительного времени не вводятся в эксплуатацию из-за отсутствия актов о технологическом присоединении многоквартирных домов к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям. «Одной из причин допущенных нарушений является неисполнение сотрудниками мэрии Новосибирска требований действующего законодательства. Также внесено представление мэру города о незамедлительном принятии конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона»,– сообщает прокуратура Новосибирской области. Окончание строительства и ввод домов в эксплуатацию находятся на контроле ведомства.

Накануне стало известно о задержании владельца группы строительных компаний «Дискус», возводивших дома в «Просторном» и «Плющихинском», Алексея Джулая. Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества с деньгами дольщиков двух домов на Плющихинском жилмассиве, которые не были в срок сданы в эксплуатацию. Речь шла о хищении средств неустановленными лицами из числа руководства «Дискуса».

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Анна Егорова