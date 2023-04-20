Юань набирает популярность

Участники рынка отмечают, что на фоне уменьшения вкладов в долларах и евро растет интерес к юаню и другим альтернативным финансовым инструментам — инвестициям в драгоценные металлы и комбинированным продуктам. Вклады в привычных валютах уменьшились, поскольку у населения нет четкого понимания стратегии банков по отношению к ним. При этом вклады в юанях пользуются спросом у клиентов, хранивших деньги в евро и долларах, но вряд ли смогут заменить такие сбережения, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По состоянию на 1 марта 2023 года валютные вклады жителей Удмуртии уменьшились на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10,1 млрд руб. Такие данные приводит Удмуртстат. Всего валютные счета составляют 4,4% от общей суммы всех вкладов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 8,5%. «Сбережения населения представляют собой ту часть расходов, которая не идет на покупку товаров и оплату услуг в данный момент, а будет использована в будущем. Мотивы накопления сбережений разные — деньги откладываются на обеспечение старости, на “черный” день, накапливаются для осуществления крупных покупок, отдыха или ремонта, оплаты учебы, лечения и другое»,— прокомментировали в Удмуртстате.

Участники рынка отмечают, что в основном вклады в юанях пользуются популярностью у клиентов, которые хотят конвертировать уже имеющиеся депозиты в долларах или евро. Так, по итогам 2022 года объем валютных вкладов по региону составил более 4,3 млрд руб., при этом существенно возрос интерес к юаню, говорят в Удмуртском отделении ПАО «Сбербанк».

«За 2022 год сумма вкладов в юанях по республике составила 7,06 млрд руб. Мы заинтересованы в том, чтобы предоставлять клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля и накоплений в этой валюте. Сейчас мы наблюдаем тенденцию к конвертации долларовых и евро сбережений, в первую очередь, в рубли, а также в валюты дружественных стран»,— рассказали в пресс-службе банка.

По статистике ВТБ, массовая розница и до санкционных ограничений практически не использовала иностранную валюту для диверсификации своих сбережений, в основном доллары и евро клиенты покупали для текущих расходов во время туристических поездок. «На фоне санкций доля долларов и евро в портфеле наших клиентов достигла минимальных значений за всю историю развития валютных депозитов (3%). В целом по итогам 2022 года доля валютных сбережений в общем портфеле классических розничных пассивов банка снизилась вдвое и составила 11%. В этом году тренд будет сохраняться»,— прогнозируют в пресс-службе ВТБ в Удмуртии.

При этом эксперты ВТБ также ожидают, что в 2023 году будет расти интерес населения к вложениям в «мягких» валютах, в первую очередь в юанях, а также к альтернативным финансовым инструментам — к инвестициям в драгоценные металлы и комбинированным продуктам. «В частности, уже сейчас мы видим на рынке высокий спрос на сберегательные продукты с возможностью для клиента самому настроить их “под себя” с учетом графика накоплений и трат. Модернизация срочных депозитов в сторону кастомизации станет одним из ключевых финансовых трендов года»,— прокомментировали эксперты банка.

Согласно запросу «Ъ-Удмуртия» на сайте «Банки.ру», сейчас депозиты в юанях жителям Удмуртии готовы предложить 16 кредитных организаций. Большинство предложений — от 1,5 до трех лет. Процентные ставки в среднем составляют 1,5–2% годовых, есть единичные предложения, которые достигают 3%.

В целом же банки фиксируют рост интереса россиян ко вкладам в юанях, но доля таких продуктов в их портфелях по-прежнему незначительна, следует из ответов кредитных организаций.

Директор удмуртского филиала института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Анна Овчинникова рассказала «Ъ-Удмуртия», что вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах снизились, поскольку у физических лиц нет четкого понимания долгосрочной стратегии банковской системы по отношению к ним, и именно по этим вкладам произошло значительное снижение процентных ставок. При этом коммерческие банки активно привлекают депозиты в юанях.

«Но данная валюта на сегодняшний день обладает высокой волатильностью, поэтому, как и к любому финансовому инструменту к нему стоит относиться внимательно, особенно при вкладах более года, и отслеживать как сам курс валют, так и градус межстрановых и торговых отношений»,— считает госпожа Овчинникова.

Банки не заинтересованы в привлечении вкладчиков для хранения средств в иностранной валюте недружественных стран, такой как доллары, евро, фунты и франки, говорит директор управления продаж и клиентского обслуживания Инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка: «С учетом санкций и курса на дедолларизацию экономики они являются для них финансовым балластом. Именно поэтому ставки по таким депозитам составляют в среднем от 0,5 до 1% годовых в зависимости от сроков хранения средств. Кроме того, многие финансово-кредитные учреждения принципиально перестали открывать счета в недружественной валюте, устанавливают достаточно высокий порог входа или даже вводят комиссии».

Эксперт считает, что банковской альтернативой становятся счета в юанях, но и там ставка все еще достаточно низкая. В связи с этим, по его мнению, такой инструмент не будет привлекателен с инвестиционной точки зрения с учетом того, что доходность примерно равна уровню инфляции в китайской валюте. «С учетом динамики прошлых лет, стоит ожидать инфляцию в Китае на уровне 1,5-2% в 2023 году. Думаю, именно поэтому, хоть доля юаневых счетов и растет, но этот инструмент все еще нельзя назвать очень популярным. Влияют низкая доходность и специфическое регулирование китайской нацвалюты»,— добавил Руслан Спинка. Он считает, что несколько большую доходность в иностранной валюте сейчас можно получить на фондовом рынке, инвестируя в еврооблигации крупных отечественных эмитентов.

Татьяна Колегова

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