Накопительный эффект

В Удмуртии вклады в рублях за год выросли на 22%, сообщает Удмуртстат. В банках говорят, что наибольший интерес у вкладчиков вызывают инвестиционные и страховые продукты, которые стали альтернативой банковским вкладам. Выросла доля клиентов, которые вкладываются в накопительные счета, что позволяет оперативно управлять вложенными средствами. В некоторых банках отмечают, что с начала 2023 года возрос интерес клиентов к коротким и среднесрочным депозитам. Ожидается, что до конца первого полугодия эта тенденция сохранится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 1 марта 2023 года жители Удмуртии хранили на рублевых вкладах в банках 219,5 млрд руб., что на 22% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Удмуртстат. Размер вкладов на начало года чаще всего бывает максимальным, а в летние месяцы — минимальным. На начало марта текущего года объем рублевых вкладов стал ниже, чем на начало года, на 1,6% или на 3,5 млрд руб.

«Сбережения населения представляют собой ту часть расходов, которая не идет на покупку товаров и оплату услуг в данный момент, а будет использована в будущем. Мотивы накопления сбережений разные — деньги откладываются на обеспечение старости, на “черный” день, накапливаются для осуществления крупных покупок, отдыха или ремонта, оплаты учебы, лечения и другое»,— рассказали специалисты Удмуртстата.

В среднем каждый житель Удмуртии хранил на рублевых банковских счетах 152 тыс. руб. Это восьмое место среди 14 регионов в ПФО.

Лидером в рейтинге является Нижегородская область — 231 тыс. руб. на каждого жителя, последнее место у Мордовии — 120 тыс. руб. В общей сумме вкладов населения ПФО на Удмуртию приходится 4,4%. Самый высокий показатель у Татарстана — 16,2%, наименьшая доля у Марий Эл — 1,8%. При этом в Марий Эл среди регионов ПФО оказался самый большой прирост вкладов за год — на 28,5%. На 26,5% увеличился объем вкладов в Чувашии, в Татарстане прирост составил 23,7%.

В ПСБ в Удмуртии отметили, что общий портфель пассивов за 2022 год увеличился на 28%. По наблюдениям специалистов банка, клиенты в первую очередь доверяют свои средства классическим инструментам сбережения, таким как банковские вклады и накопительные счета, поскольку именно они продолжают демонстрировать наиболее высокую доходность, превышающую текущий уровень инфляции.

«Все больший интерес у вкладчиков вызывают инвестиционные и страховые продукты, которые с уверенностью можно назвать альтернативой банковским вкладам. Выросла доля клиентов, которые хотят иметь возможность оперативно управлять вложенными средствами, поэтому часть срочных вкладов “перетекла” на накопительные счета»,— прокомментировала заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса дополнительного офиса «Ижевский» Оксана Сухих.

Общий объем вкладов в Сбербанке по Удмуртии за 2022 год составил более 102 млрд руб. Минимальный спрос на вклады пришелся на февраль 2022 года, пик спроса — на март и июнь. «Востребованность линейки депозитов связана с постоянным обновлением условий по вкладам в соответствии с внешними экономическими изменениями, например, такими как уровень ключевой ставки и инфляционные ожидания»,— рассказали в банке.

Управляющий отделением ПАО «Сбербанк» в Удмуртии Арсений Колобов рассказал, что за январь-февраль текущего года объем средств, размещенных на вкладах в Сбербанке, увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 60% вкладчиков выбрали вклады со сроками размещения от 3 месяцев до 1 года, практически 25% предпочли более длинные сроки — от 1 года.

«Вклад является одним из самых популярных способов инвестиций. Но при его открытии важными являются такие параметры как величина ставки, возможность выбрать удобный срок, репутация банка, гарантия сохранности и дохода»,— добавил господин Колобов.

Портфель привлеченных средств клиентов-физлиц ВТБ в Удмуртии по итогам года превысил 41,2 млрд руб., рассказали в пресс-службе банка. «Из них почти 30,2 млрд руб. составляют депозиты, портфель которых увеличился за год на 28,5%. Доля рублевых депозитов в портфеле подразделения достигла 90%. Всего в минувшем году около 60 тыс. жителей Удмуртии держали свои сбережения на депозитах и накопительных счетах ВТБ. Число вкладчиков банка в регионе за год выросло на 83%, пользователей накопительных счетов — на треть. По данным на 1 января 2023 года средняя сумма вклада в регионе у клиентов массового сегмента составляет 377 тыс. руб.»,— прокомментировали эксперты банка.

В первом полугодии 2022 года на фоне роста ключевой ставки наибольшим спросом в ВТБ пользовались краткосрочные рублевые вклады до 6 месяцев, во втором, по мере стабилизации экономической ситуации жители республики изменили сберегательную стратегию — вырос спрос на депозиты сроком от года. «В начале 2023 мы вновь начали фиксировать рост интереса клиентов к коротким и среднесрочным депозитам. В январе на них пришлось около 80% розничных депозитов. Прогнозируем, что до конца первого полугодия эта тенденция сохранится»,— добавили в пресс-службе банка.

Татьяна Колегова

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