ПИКу отказали в снятии обеспечительных мер по мукомольному заводу

Нижегородский арбитражный суд в очередной раз отклонил ходатайство специализированного застройщика «Спектр» (входит в группу ПИК) о снятии обеспечительных мер, принятых еще в 2018 году в отношении оборудования Нижегородского мукомольного завода. Застройщик просил снять запрет на его демонтаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», смонтированные производственные линии принадлежат ООО «Горьковский мукомольный завод» (ГМЗ), запрет на их демонтаж мешает ПИКу снести выкупленные здания на Интернациональной улице.

Судья Роман Олисов указал, что застройщик не исполнил судебное решение об истребовании оборудования, принятое в 2021 году в пользу ГМЗ. Для его добровольного исполнения «Спектру» нет необходимости демонтировать какое-либо имущество – это должно делать ООО ГМЗ, определил суд. Однако застройщик не доказал, что проинформировал компанию и не определил конкретную дату, когда готов передать ей оборудование. А отмена обеспечительной меры может причинить владельцу оборудования значительный ущерб, отмечено в судебном определении.

Добавим, что представители бывшего коллектива ГМЗ считают ошибочными планы региональных властей и группы ПИК по сносу давно простаивающего мукомольного завода. С их точки зрения, производство нельзя разменивать на жилой комплекс, так как завод с элеватором для хранения государственных запасов зерна являет элементом продовольственной безопасности региона и для Нижнего Новгорода лучше возродить это предприятие.

Иван Сергеев