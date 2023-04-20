Аптечные сети обнаружили в Москве лекарство от диабета «Оземпик» по цене выше предельной

Российская ассоциация аптечных сетей (РАСС) обратилась к Росздравнадзору из-за появления на рынке противодиабетического препарата «Оземпик» в «сомнительной упаковке» и по цене в три-четыре раза выше предельной. Участники рынка начали выявлять такие лекарства еще полгода назад, недавно они появились в московских аптеках. Росздравнадзор сообщил РБК, что примет меры совместно с правоохранительными органами.

«Оземпик» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его предельная стоимость без учета НДС составляет 5,82 тыс. руб. Максимальная розничная цена в аптеках Московского региона ограничена 7,8 тыс. руб. РБК обнаружил в сервисе AptekaMos.ru 64 предложения по цене, выше предельной.

РААС, которая объединяет 70% коммерческого фармрынка, насторожилась «отдельным случаем приобретения "Оземпика" в марте в несетевой аптечной организации Москвы», говорится в письме. На картонной упаковке не было надписей на русском языке, инструкция-вкладыш также не содержала русского текста. «QR-код на клапане упаковки не считывался через систему МДЛП. <…> У нас есть опасения, что на рынок попала более чем одна единица популярного препарата в упаковке ненадлежащего вида»,— говорится в письме.

Росздравнадзор сообщил, что РААС уведомила его о ситуации, но официальное обращение еще не поступило. Когда это произойдет, специалистами ведомства «совместно с правоохранительными органами будут приняты все необходимые меры реагирования в рамках существующего законодательства».

Производитель «Оземпика» датская фармкомпания Novo Nordisk разместила на своем сайте предупреждение для пациентов о случаях продажи фальсифицированного препарата через легальные и нелегальные каналы сбыта.

Novo Nordisk осенью 2022 года сообщила о планах по прекращению поставок «Оземпика» в Россию. Как утверждает Росздравнадзор, препарат будет поставляться в Россию как минимум до конца 2023 года.

«Оземпик» применяется при сахарном диабете второго типа. Однако в последние месяцы его активно обсуждают из-за использования для похудения. В мае 2022 года в СМИ появилась информация, что его применяла Ким Кардашьян, однако никакого подтверждения не было. Осенью Илон Маск написал, что использовал для похудения «Вегови» — похожий на «Оземпик» препарат, но точно неизвестно, не писал ли он об этом в шутку.

Леонид Уварчев