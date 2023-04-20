Министр образования Башкирии собирается избираться в Курултай республики

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин вчера подал документы для участия в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Курултая республики. Об этом сообщили в республиканском отделении партии.

«Очень много партийных проектов реализуется в системе образования, которые позволили оснастить порядка 60% сельских школ новым оборудованием, цифровыми лабораториями, новыми компьютерными классами. Именно с этой целью я принял для себя решение выйти на предварительное голосование и тем самым показать силу и мощь нашей системы образования»,— заявил Айбулат Хажин.

В течение пяти дней оргкомитет партии примет решение о его регистрации в качестве участника предварительного голосования.

Всего подано 898 заявлений от желающих участвовать в праймериз, из них 832 кандидата зарегистрированы.

Айбулат Хажин был назначен министром в ноябре 2019 года.

Влада Шипилова

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