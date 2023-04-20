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Коммерсантъ FM
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Депутат Заксобрания Пермского края скрылся за границей после возбуждения дела о вымогательстве

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении депутата краевого заксобрания Ильи Лисняка, подозреваемого в вымогательстве денег у сотрудника администрации губернатора Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

По версии следствия, в 2022 году Илья Лисняк, угрожая опубликовать негативную информацию, требовал от одного из работников администрации губернатора Пермского края крупную сумму денег. После возбуждения уголовного дела Илья Лисняк успел скрыться за рубежом, в настоящее время он объявлен в международный розыск. Следователь направил ходатайство в суд о заочном аресте депутата.

Илья Лисняк родился в 1991 году. Занимался бизнесом в сфере массмедиа и информационных технологий. В 2016 году был избран депутатом Пермской гордумы. В сентябре 2021 года избран депутатом Законодательного собрания Пермского края 4-го созыва. Является заместителем руководителя фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», член комитета по социальной политике и постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае.

Константин Стерледев, Пермь

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