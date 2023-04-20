Новая жизнь мертвых птиц

Изучение дикой природы нужно организовывать таким образом, чтобы минимально тревожить ее обитателей. Команда исследователей из Института горнодобычи и технологий (Сокоро, штат Нью-Мексико) решили использовать нетрадиционный подход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дрон для наблюдения за дикой природой, разработанный исследователями--таксидермистами

Фото: Liliana Salgado, Reuters Дрон для наблюдения за дикой природой, разработанный исследователями--таксидермистами

Фото: Liliana Salgado, Reuters

Они собирают погибших птиц, отдают их таксидермистам, а потом чучела превращают в дроны и отправляют в полет. Ведущий автор этой работы — профессор механики Мостафа Хассаналян — до того, как начать использовать чучела, пытался изучать особенности полета диких птиц при помощи полностью механических устройств, имитировавших птиц. Но результаты его разочаровали.

«И нам пришла в голову идея, что мы можем использовать… мертвых птиц — превратить их в беспилотники,— вспоминает Хассаналян,— у нас для этого было все, что нужно. Мы занимаемся реверс-инжинирингом».

Дроны-чучела для изучения птиц сейчас проходят испытания в специально построенной клетке в университете. Их задача — сбор данных о формировании птичьих стай и о механике полета. Все эти данные, по мысли исследователей, будут применяться в авиационной промышленности при разработке новых летательных аппаратов. Хассаналян считает, что птицы гораздо экономнее используют энергию, чем современные самолеты или дроны, и, если разобраться, как именно это происходит, можно будет экономить много топлива.

А Бренден Херкенхофф, докторант Института горнодобычи и технологий, занимается окраской птиц и тем, какую роль она играет в процессе полета. Это неожиданный подход: большинство считает, что окраска играет либо камуфлирующую роль, либо аттрактивную, для продолжения рода; но выясняется, что она влияет на эффективность усилий птицы в воздухе. Оказалось, что цвет крыльев самолета тоже влияет на его экономичность.

Пока что дрон-чучело способен провести в полете всего 20 минут — это очень мало, и основные усилия команды исследователей сосредоточены на том, чтобы дрон летал гораздо, гораздо дольше, чтобы живые птицы могли воспринимать его как одного из своих.

По материалам.

Ольга Грибова