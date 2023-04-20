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Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры возглавил экс-замглавы Центра Хруничева

Гендиректором Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в «Роскосмос») назначен Николай Нестечук. Ранее он занимал должность первого заместителя гендиректора по испытаниям, эксплуатации Космического центра им. М. В. Хруничева.

«Роскосмос» не уточняет, в какие годы господин Нестерчук занимал пост первого замглавы Центра Хруничева. Известно, что он был назначен на этот пост в 2020 году. 53-летний специалист работает в космической отрасли больше 25 лет, принимал участие больше чем в 300 пусках ракет-носителей в качестве участники и руководителя. Ранее возглавлял космодром «Плесецк». Генерал-майор в отставке. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, орденом «За военные заслуги».

Николай Нестерчук занял в ЦЭНКИ место Руслана Мухамеджанова. Тот возглавил предприятие в 2020 году после того, как Дмитрий Рогозин уволил Андрея Охлопкова за срыв сроков работ на космодроме Восточный. В 2021 году в отношении заместителя гендиректора ЦЭНКИ Марата Арустамова было возбуждено уголовное дело. В 2022 году суд признал его виновным в откате при работах на космодроме Восточный. В 2023 году господин Арустамов был полностью оправдан.

Леонид Уварчев

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