Откат за космодром получен на земле

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Как стало известно “Ъ”, обвинительным приговором завершился процесс над бывшим заместителем генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Маратом Арустамовым. За откат от строительной компании «Респект-СМ» за финансирование ее работ на космодроме Восточный Измайловский райсуд Москвы назначил бывшему управленцу девять лет строгого режима. Осужденный собирается обжаловать приговор, а тем временем перед судом вскоре предстанет глава строительной компании.

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Фото: russian.space Марат Арустамов

Фото: russian.space

Чтобы рассмотреть 19 томов уголовного дела Марата Арустамова, суду потребовалось четыре месяца, которые управленец провел в СИЗО. В изолятор он вернулся и после вынесения приговора — бывшего заместителя главы ЦЭНКИ признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ, назначив девять лет колонии строгого режима. При этом накладывать на осужденного дополнительное наказание в виде штрафа суд не стал.

Изначально, в октябре 2021 года, уголовное дело в отношении господина Арустамова было возбуждено следственным отделом УФСБ по Амурской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием для этого послужили показания гендиректора московской строительной компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна, также арестованного по обвинению в махинациях. Господин Алексанян рассказал чекистам, что в 2020 году был вынужден передать замдиректора ЦЭНКИ 3 млн руб. через посредника, поскольку тот никак не отправлял аванс в размере 200 млн руб. на строительство жилья для сотрудников космодрома Восточный в ЗАТО Циолковский.

Посредник, бывший сотрудник ЦЭНКИ, также оказавшийся под следствием, сообщил, что донес до управленца всего 1 млн руб., однако и этого оказалось достаточно, чтобы взять господина Арустамова под стражу. Позднее материалы его дела были переданы в СКР, где обвинение переквалифицировали на взятку.

Господин Арустамов вину категорически отрицал. В самом суде неожиданно для обвинения показания изменил и посредник, заявивший, что он оговорил управленца, которому якобы ничего не передавал. Тем не менее был вынесен обвинительный приговор, который защита господина Арустамова собирается в ближайшее время обжаловать.

При этом следует отметить, что если обвинение в даче взятки с Алика Алексаняна за деятельным раскаянием сняли, то суда он все равно не избежит. В Симоновском райсуде Москвы уже прошли предварительные слушания по уголовному делу, где глава «Респект-СМ» и его партнер — руководитель компании «Баваль» Баграт Мирзоян обвиняются в мошенничестве, невыплате зарплаты и подделке документов (ст. 159, 145.1 и 327 УК РФ).

Основное обвинение связано со строительством хранилища ракетного топлива на космодроме. Объект, по данным следствия, до конца не построили, но, представив фиктивные документы в отделение федерального казначейства, оплату за него получили.

Интересно, что во время предварительных слушаний судья продлил домашний арест господину Алексаняну, но не в Москве, а в Благовещенске, где он находился под следствием, оставив господина Мирзояна в СИЗО. Последнего уже этапировали в Москву для суда по существу дела.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев