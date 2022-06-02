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Коммерсантъ FM
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Откат за космодром получен на земле

Бывший замдиректора ЦЭНКИ осужден на девять лет за взятку

Как стало известно “Ъ”, обвинительным приговором завершился процесс над бывшим заместителем генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Маратом Арустамовым. За откат от строительной компании «Респект-СМ» за финансирование ее работ на космодроме Восточный Измайловский райсуд Москвы назначил бывшему управленцу девять лет строгого режима. Осужденный собирается обжаловать приговор, а тем временем перед судом вскоре предстанет глава строительной компании.

Марат Арустамов

Марат Арустамов

Фото: russian.space

Марат Арустамов

Фото: russian.space

Чтобы рассмотреть 19 томов уголовного дела Марата Арустамова, суду потребовалось четыре месяца, которые управленец провел в СИЗО. В изолятор он вернулся и после вынесения приговора — бывшего заместителя главы ЦЭНКИ признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ, назначив девять лет колонии строгого режима. При этом накладывать на осужденного дополнительное наказание в виде штрафа суд не стал.

Изначально, в октябре 2021 года, уголовное дело в отношении господина Арустамова было возбуждено следственным отделом УФСБ по Амурской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием для этого послужили показания гендиректора московской строительной компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна, также арестованного по обвинению в махинациях. Господин Алексанян рассказал чекистам, что в 2020 году был вынужден передать замдиректора ЦЭНКИ 3 млн руб. через посредника, поскольку тот никак не отправлял аванс в размере 200 млн руб. на строительство жилья для сотрудников космодрома Восточный в ЗАТО Циолковский.

Посредник, бывший сотрудник ЦЭНКИ, также оказавшийся под следствием, сообщил, что донес до управленца всего 1 млн руб., однако и этого оказалось достаточно, чтобы взять господина Арустамова под стражу. Позднее материалы его дела были переданы в СКР, где обвинение переквалифицировали на взятку.

Господин Арустамов вину категорически отрицал. В самом суде неожиданно для обвинения показания изменил и посредник, заявивший, что он оговорил управленца, которому якобы ничего не передавал. Тем не менее был вынесен обвинительный приговор, который защита господина Арустамова собирается в ближайшее время обжаловать.

При этом следует отметить, что если обвинение в даче взятки с Алика Алексаняна за деятельным раскаянием сняли, то суда он все равно не избежит. В Симоновском райсуде Москвы уже прошли предварительные слушания по уголовному делу, где глава «Респект-СМ» и его партнер — руководитель компании «Баваль» Баграт Мирзоян обвиняются в мошенничестве, невыплате зарплаты и подделке документов (ст. 159, 145.1 и 327 УК РФ).

Основное обвинение связано со строительством хранилища ракетного топлива на космодроме. Объект, по данным следствия, до конца не построили, но, представив фиктивные документы в отделение федерального казначейства, оплату за него получили.

Интересно, что во время предварительных слушаний судья продлил домашний арест господину Алексаняну, но не в Москве, а в Благовещенске, где он находился под следствием, оставив господина Мирзояна в СИЗО. Последнего уже этапировали в Москву для суда по существу дела.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев

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