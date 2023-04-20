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Выработку в 5,5 раза увеличила Глазовская мебельная фабрика в Удмуртии при реализации нацпроекта

Глазовская мебельная фабрика в Удмуртии на 62% сократила время протекания процесса от окончания подготовки конструкторской документации и до возможности начала ее использования благодаря инструментам нацпроекта «Производительность труда». При этом время на поиск чертежа на рабочем месте сократилось в среднем на 56%, а выработка увеличилась в 5,5 раза, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, на предприятии реализовали проект по оптимизации процесса передачи нормативно-технологической документации на рабочие места. В настоящее время процесс передачи проходит в электронном формате, а все чертежи и инструкции по сборке сохраняются на сервере. На упаковочных линиях установлены мониторы и планшеты, а необходимый чертеж можно получить при сканировании этикетки.

Расчетный годовой экономический эффект с учетом затрат на покупку планшетов и мониторов составит более 2,1 млн руб. Срок окупаемости проекта четыре месяца.

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