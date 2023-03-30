России и Никарагуа нашлось что обсудить

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня принял своего коллегу из Никарагуа Дениса Монкаду. Эта страна — один из главных друзей Москвы в Западном полушарии. На пресс-конференции министры всячески давали понять, что перед двумя государствами стоят общие вызовы, а именно: санкции и другие методы гибридной войны, которые используют «США и их сателлиты». Между тем Манагуа подвергается в регионе все большей критике, в частности за массовое закрытие НКО и лишение гражданства более чем 300 инакомыслящих. Усилению изоляции Никарагуа послужил и недавний вердикт экспертов спецкомиссии ООН, обвинивших президента Даниэля Ортегу и его подчиненных в преступлениях против человечности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД России и Никарагуа Сергей Лавров (слева) и Денис Монкада

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Главы МИД России и Никарагуа Сергей Лавров (слева) и Денис Монкада

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Против шантажа и угроз

Сергей Лавров сегодня продолжил обсуждать с коллегами методы совместного противостояния «деструктивной линии коллективного Запада». Днем ранее немало слов по этому поводу было сказано на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом. А на следующий день пришел черед для негодования по поводу аналогичных действий США и их союзников на противоположном конце света — в Центральной и Южной Америке.

Свое выступление на пресс-конференции Сергей Лавров начал с упоминания о «глубокой взаимной симпатии народов России и Никарагуа», а также опыте «совместного отстаивания справедливости» и «преодоления тех незаконных сложностей, которые США со своими сателлитами создают для нормального развития самостоятельных и не поддающихся диктату государств». Затем министр продолжил эту же тему: «Отвергаем диктат и давление, которые сегодня, к сожалению, все больше распространяются в мире в результате перехода западных стран во главе с США на шантаж и угрозы вместо дипломатии». Господин Лавров особо раскритиковал Вашингтон за «использование нелегитимных санкций и прочих (противозаконных.— “Ъ”) методов вплоть до силовых».

Такие заявления уже давно сопровождают встречи высоких представителей России и Никарагуа. Еще в 2015 году, посещая президентский дворец в Манагуа, Сергей Лавров говорил о «формировании многополярного мира», а никарагуанский лидер Даниэль Ортега критиковал США за «создание очагов напряженности» и санкционное давление. С тех пор давление — как на Москву, так и на Манагуа — стало неизмеримо сильнее.

На этом фоне сотрудничество двух стран в разных областях приобрело для них особое значение. В среду, например, обсуждалось взаимодействие в сфере военно-технического сотрудничества: в Москве встретились замглавы Минобороны РФ Александр Фомин и генеральный инспектор армии Никарагуа Марвин Корралес, а также сын президента и по совместительству его спецпредставитель по взаимодействию с Россией Лауреано Ортега. В этот же день было подписано соглашение в области использования атомной энергии в мирных целях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глав МИД России Сергей Лавров (справа) и спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с РФ Лауреано Ортега

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глав МИД России Сергей Лавров (справа) и спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с РФ Лауреано Ортега

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На пресс-конференции Сергей Лавров среди прочего упомянул обсуждения «дополнительной поставки российского зерна, автомобильной техники на никарагуанский рынок, оказание содействия в модернизации инфраструктуры, в развитии национальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Также среди приоритетов, о которых говорилось на переговорах,— сотрудничество в сфере мирного освоения космоса, развитие научно-технического сотрудничества, продолжение гуманитарных обменов.

Впрочем, в разговоре об отношениях между Москвой и Манагуа речь в любом случае идет скорее не об экономике, а о геополитике.

«Весомой экономической выгоды России от Никарагуа ждать не приходится. Пик товарооборота между двумя странами пришелся на 2019 год ($67,9 млн), после этого наблюдается постепенное снижение,— рассказал “Ъ” ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков, добавив: — Три четверти товарооборота — это российский экспорт (в частности, пшеница и удобрения)».

По словам эксперта, Никарагуа нужно России в первую очередь как «полигон противостояния с США, особенно после того как в Центральную Америку начал массированно входить Китай».

«Никарагуа в декабре 2021 года установило дипотношения с Пекином (предварительно разорвав отношения с Тайванем.— “Ъ”). И сейчас, в пристяжке с Китаем, Россия может извлечь немалые геополитические выгоды»,— заверил собеседник «Ъ».

С иноагентами и без НКО

При этом многое зависит от того, как будет развиваться ситуация в самом Никарагуа. Даниэль Ортега непрерывно руководит страной с 2007 года (при этом он впервые получил власть в 1979 году, а в 1985–1990 годах тоже занимал пост президента), и не всех граждан такое политическое долгожительство устраивает. Понимая это, власти еще несколько лет назад начали закручивать гайки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Никарагуа Даниэль Ортега

Фото: Yamil Lage / Pool / Reuters Президент Никарагуа Даниэль Ортега

Фото: Yamil Lage / Pool / Reuters

Так, в октябре 2020 года они приняли закон об иноагентах: лицам, получающим прямое или косвенное финансирование из-за рубежа, запретили «вмешиваться в вопросы внутренней политики» и баллотироваться на государственные должности. Тогда же власти одобрили закон о киберпреступности, призванный бороться с распространителями фейковых новостей.

В декабре 2020 года был принят закон «О защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира», который закрыл доступ во власть всем, кто (как считают соратники Даниэля Ортеги) «подрывает независимость» Никарагуа, «наносит ущерб высшим интересам нации» или поощряет введение против страны санкций. Затем прошла избирательная реформа, которая позволила аннулировать статус ряда партий, а также лишить международных наблюдателей права приехать на выборы.

Но и этого оказалось мало.

Перед президентскими выборами ноября 2021 года власти по разным причинам арестовали почти всех потенциальных кандидатов от реальной оппозиции (некоторые успели покинуть страну из-за угроз ареста). Не удивительно, что Даниэль Ортега переизбрался (уже на пятый срок) с 75,87% голосов.

Президент США Джо Байден, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и многие другие представители Запада сочли те выборы фарсом. А Сергей Лавров тогда называл неприемлемой линию на непризнание итогов голосования.

Такое отношение к происходящему в Никарагуа сохранилось и поныне. Так, критику Запада вызвало закрытие (в полном соответствии с действующим в стране законодательством) еще 24 НКО, о котором стало известно 28 марта. По подсчетам правозащитников, в апреле 2018 года в стране действовало 7227 НКО, но с тех пор было закрыто 3372 организации. Подобная участь с начала 2022 года ждала и более десятка вузов страны (например, 29 марта за непредоставление финансовой отчетности был закрыт Университет Рубена Дарио).

А в начале марта власти распорядились расформировать Высший совет частного предпринимательства (главную торговую палату страны, объединяющую крупных предпринимателей) и 18 отраслевых объединений. Бизнесмены сочли это решение местью за поддержку ими массовых протестов в 2018 году, когда в течение нескольких месяцев погибли не менее 355 человек и более 2 тыс. пострадали.

Оппозиционеры без гражданства

О событиях 2018 года вспоминали в уходящем месяце и в другом контексте. Группа экспертов ООН по правам человека в Никарагуа опубликовала доклад, в котором описала случаи пыток, сексуального насилия и внесудебных казней участников протестов.

Эксперты констатировали: президент Ортега, его супруга (и вице-президент страны) Росарио Мурильо, высокопоставленные полицейские чины и другие чиновники причастны к нарушениям прав человека, равносильным преступлениям против человечности

«Это, вероятно, не влияет лично на Ортегу в силу его возраста, но вызывает озабоченность у офицеров армии и полиции, участвовавших в расправе (2018 года.— “Ъ”). У тех руководителей, которым сегодня меньше 60 лет»,— заявил испанской газете El Pais бывший никарагуанский депутат, находящийся в изгнании, Элисео Нуньес.

Как следует из доклада, в стране, из которой были вынуждены бежать тысячи политиков, правозащитников, работников НКО, активистов, журналистов, студенческих лидеров, религиозных деятелей и художников, произошел преднамеренный демонтаж демократических институтов.

В докладе нашел отражение и неординарный шаг, на который власти Никарагуа пошли в начале февраля: 222 оппозиционера, находившихся в тюрьмах, были ночью посажены на самолет и отправлены в США.

Их было бы больше, но на борт отказался садиться Роландо Альварес, который отбывает 26-летний тюремный срок по обвинению в заговоре против государства. После этого священник стал главным символом сопротивления нынешним властям.

Стоит отметить, что Роландо Альварес и эти 222 человека предварительно были лишены (в соответствии с законом «О защите прав народа…») никарагуанского гражданства. Спустя несколько дней апатридами власти сделали еще 94 человека: правозащитников, журналистов, религиозных деятелей, бывших дипломатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Никарагуа Денис Монкада и посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава МИД Никарагуа Денис Монкада и посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Целый ряд стран, включая Испанию, выразил готовность дать этим людям свое гражданство. Прочие возможные реакции обсуждались, например, 24–25 марта на Ибероамериканском саммите. Даниэль Ортега туда не поехал — выслушивать критику в адрес Манагуа пришлось все тому же министру Монкаде.

Навстречу выборам

Массовое лишение гражданства несогласных теперь даст властям еще больше оснований называть их иностранными агентами и, соответственно, еще громче говорить о внешнем вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. Между тем к большей деликатности теперь Даниэля Ортегу призывают и некоторые из тех, кто был ему близок на протяжении многих лет. Самый яркий пример — младший брат президента и экс-министр обороны Умберто Ортега.

Вначале в никарагуанской газете La Prensa он призвал к «священному перемирию» между властями и оппозицией, которое привело бы к соглашению насчет «правил игры» на президентских выборах-2026. Затем 12 марта в интервью El Pais вновь прозвучал призыв к диалогу.

На замечание журналиста, что целью таких контактов мог бы быть только возврат к демократической системе, и на вопрос, готов ли к этому Даниэль Ортега, брат президента ответил: «Бывают ситуации, когда надо уже не продолжать делать то, что хочется, а делать то, что надо».

При этом он подчеркнул также, что нельзя идти на поводу у тех, кто хочет видеть президента и его супругу «на костре или на виселице».

Умберто Ортега дал понять, что угроза хаоса и гражданской войны сейчас вполне реальна. «Большая часть никарагуанского общества все еще здесь. Они не эмигрировали, живут здесь со всеми экономическими и прочими проблемами»,— заявил он. И резюмировал: если президент Ортега откажется исправлять все перегибы касательно положения оппозиции, то «изолирует себя и продолжать управлять страной будет непросто». В Никарагуа многие предполагают, что 222 человека были освобождены из тюрем и отправлены в США по просьбе военных, которую президенту передал его брат.

«В словах Умберто Ортеги есть свои резоны, но большого политического веса в стране он не имеет,— заявил “Ъ” Андрей Пятаков.— Политическая формула Никарагуа сейчас — это гиперпрезидентская власть плюс лояльный парламент. И шансы на возникновение активной оппозиции минимальны». По мнению эксперта, «у Ортеги большая скамейка запасных на случай, если он решит не выставлять свою кандидатуру в 2026 году».

Фаворитом собеседник «Ъ» называет сына президента Лауреано, который курирует отношения как с Москвой, так и с Пекином. Сегодня Сергей Лавров вручил Лауреано Ортеге орден Дружбы за «практические достижения» в деле укрепления взаимоотношений Москвы и Манагуа.

Павел Тарасенко