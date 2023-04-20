Один человек пострадал при пожаре в шахте «Распадская»

После пожара в шахте «Распадская» медицинская помощь потребовалась одному человеку, сообщило правительство Кемеровской области. Он госпитализирован.

Правительство приводит данные регионального Центра медицины катастроф. Из шахты во время пожара был выведен 271 шахтер. Пострадавший находится в больнице Междуреченска, «его состояние удовлетворительное», сообщила пресс-служба правительства ТАСС.

Представитель Центра медицины катастроф уточнил, что одному человеку диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести. «Его жизнь вне опасности»,— сообщил представитель Центра медицины катастроф «РИА Новости».

Пожар произошел утром 19 апреля. Из шахты удалось вывести всех горняков. Открытое горение было ликвидировано вечером в тот же день.

На шахте «Распадская» с момента начала эксплуатации произошло несколько серьезных происшествий с жертвами. В советское время крупнейшая авария случилась 24 октября 1982 года, когда при взрыве метана погибли 22 шахтера. В российский период в мае 2010 года при взрывах погиб 91 человек, больше 100 пострадали.

Леонид Уварчев