Пожарные ликвидировали открытое горение на шахте «Распадская» в Кузбассе, сообщил Telegram-канал регионального МЧС.

Пожар на шахте «Распадская» начался сегодня утром. В момент возгорания в шахте работал 271 человек. По словам главы Кемеровской области Сергея Цивилева, из забоя вывели всех работавших там горняков.

Угольная шахта «Распадская» — ключевой добывающий актив одного из лидеров российской угольной отрасли ПАО «Распадская» (по данным «Ъ», входит в холдинг «Евраз»). Проектная мощность шахты — 7,5 млн т угля в год, протяженность действующих горных выработок — более 220 км. Добыча ведется на глубине около 600 м.

Григорий Лейба