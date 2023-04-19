Что такое шахта «Распадская»

19 апреля на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар, идет эвакуация горняков. История шахты и ее параметры — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Распадская» — крупнейшая подземная угольная шахта России. Входит в холдинг «Евраз». Расположена в 10 км к северу от города Междуреченска (Кемеровская область). Находится в эксплуатации с 1973 года. Является ключевым добывающим активом одного из лидеров российской угольной отрасли — ПАО «Распадская». Запасы коксующегося угля на «Распадской» составляют 451 млн тонн. Проектная мощность шахты — 7,5 млн т угля в год, протяженность действующих горных выработок — более 220 км. Добыча ведется на глубине около 600 м.

С момента начала эксплуатации на «Распадской» произошло несколько ЧП с человеческими жертвами. В советское время крупнейшая авария случилась 24 октября 1982 года, когда при взрыве метана погибли 22 шахтера.

В российский период серьезное ЧП произошло в мае 2010 года. 8 мая, в 23:55, в районе скважины №8 прогремел взрыв. На тот момент под землей находились 359 человек. Через четыре часа, когда уже велись спасательные работы, произошел второй, еще более мощный, взрыв. Погиб 91 человек, более 100 пострадали.