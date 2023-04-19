Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что такое шахта «Распадская»

19 апреля на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар, идет эвакуация горняков. История шахты и ее параметры — в материале «Ъ».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Распадская» — крупнейшая подземная угольная шахта России. Входит в холдинг «Евраз». Расположена в 10 км к северу от города Междуреченска (Кемеровская область). Находится в эксплуатации с 1973 года. Является ключевым добывающим активом одного из лидеров российской угольной отрасли — ПАО «Распадская». Запасы коксующегося угля на «Распадской» составляют 451 млн тонн. Проектная мощность шахты — 7,5 млн т угля в год, протяженность действующих горных выработок — более 220 км. Добыча ведется на глубине около 600 м.

С момента начала эксплуатации на «Распадской» произошло несколько ЧП с человеческими жертвами. В советское время крупнейшая авария случилась 24 октября 1982 года, когда при взрыве метана погибли 22 шахтера.

В российский период серьезное ЧП произошло в мае 2010 года. 8 мая, в 23:55, в районе скважины №8 прогремел взрыв. На тот момент под землей находились 359 человек. Через четыре часа, когда уже велись спасательные работы, произошел второй, еще более мощный, взрыв. Погиб 91 человек, более 100 пострадали.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...