Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Кубу с рабочим визитом, сообщили ТАСС и «РИА Новости». В Гаване господин Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы Бруно Родригесом и президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем.

Сергей Лавров прибыл в Кубу в рамках своего турне по Латинской Америке, которое началось 17 апреля. Гавана станет последним пунктом назначения в его поездке. До этого он посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа.

О визите господина Лаврова в Венесуэлу — в материале «Ъ» «"Всем прекрасно известно: Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент"».

Олеся Павленко