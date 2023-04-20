На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м

Во Владивостоке загорелся склад на улице Фадеева. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м., кровля здания обрушилась. Открытое горение ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю.

Первое сообщение о возгорании поступило в 20 апреля в 00:32 по местному времени (17:34 мск 19 апреля). Ко времени прибытия спасателей в здании рухнула крыша, возгоранию присвоили третий ранг сложности. К 6:16 (23:16 мск) открытое горение было ликвидировано.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. В его тушении принимают участие 75 спасателей и 18 единиц техники.

Олеся Павленко