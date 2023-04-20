Эрлинг Холанн доконал «Баварию»

В двух заключительных встречах четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов были зафиксированы ничьи. «Манчестер Сити» на выезде в Мюнхене сыграл с «Баварией» — 1:1, а «Интер» в Милане с лиссабонской «Бенфикой» — 3:3. Теперь одной из полуфинальных пар чемпион Англии, как и год назад, встретится с мадридским «Реалом», а другую пару составят клубы из одного города — «Интер» и «Милан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heiko Becker , Reuters Фото: Heiko Becker , Reuters

Редкий случай: в обоих четвертьфиналах Лиги чемпионов, чьи ответные встречи были назначены на среду, практически все стало ясно еще неделю назад. Тогда «Манчестер Сити» дома разгромил «Баварию» — 3:0, а «Интер» на выезде забил два безответных гола «Бенфике». Тем не менее, чемпион Германии вышел на ответный матч с сумасшедшим настроем. Его главный тренер Томас Тухель выбрал ту же самую тактическую схему, что и в выездном матче — с той лишь разницей, что на острие атаки на этот раз выдвинулся не Серж Гнабри, а Эрик Шупо-Мотинг. Впрочем, в центре внимания в этот вечер были другие действующие лица. Первый голевой момент у ворот гостей не использовал Лерой Сане, который в ходе быстрой контратаки вышел практически один на один с вратарем Эдерсоном, послав мяч левой ногой рядом с дальней штангой. Через некоторое время все тот же Сане уже с правого фланга классно исполнил штрафной, но голкипер «Манчестер Сити» оказался на месте. А затем еще и Леон Горецка пробил гораздо выше ворот после передачи Кингсли Комана, который в первые минуты, пожалуй, выглядел в составе «Баварии» самым эффективным футболистом.

Однако главные события этого роскошного первого тайма были впереди. Его последняя десятиминутка началась с пенальти, назначенного за игру рукой французским защитником Дайо Упамекано и не реализованного главным бомбардиром «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, который со всей силы зарядил немного выше ворот. После этого Сане, находясь в чужой штрафной в окружении защитников, выдал шедевральный пяткой Коману, пробившему в Эдерсона. Перед самым перерывом в центре поля повздорили два партнера по сборной Германии и два капитана — манчестерский, Илкай Гюндоган, и мюнхенский, Йозуа Киммих, получившие по желтой карточке. Но счет так и не был открыт. То есть для того, чтобы забить три гола в ворота такого мощного оппонента, у «Баварии» оставался всего лишь второй тайм.

И он тоже начался давлением хозяев на ворота гостей. Но гости, конечно, пытались поймать хозяев на контратаке, и если бы Холанн не стушевался, оказавшись наедине с вратарем «Баварии» Яном Зоммером, счет был бы открыт на 56-й минуте. А так это случилось на 57-й. Коман не реализовал очередную возможность в чужой штрафной, Джон Стоунз забросил мяч далеко вперед, а там все тот же Холанн воспользовался конфузом, случившимся с бедолагой Упамекано, который, пытавшись навязать сопернику борьбу, внезапно поскользнулся и упал, бессильно размахивая руками. Гол, забитый норвежцем, стал для него уже 12-м в нынешней Лиге чемпионов, и после этого все стало ясно окончательно и бесповоротно. В заключительные полчаса было много борьбы и эмоций, и был даже пенальти, заработанный вышедшим на замену Садио Мане и реализованный Киммихом. Но ничья 1:1 вполне устроила «Манчестер Сити».

Более результативной оказалась встреча в Милане, где «Интер» и лидер нынешнего чемпионата Португалии продемонстрировали открытый футбол. На 14-й минуте классный гол забил полузащитник хозяев Николо Барелла, продемонстрировавший в ходе одного эпизода сразу несколько элементов своей великолепной техники, в том числе классный удар почти в девятку. Примерно через 25 минут «Бенфика» сравняла счет. Это произошло после того, как Рафаэл Силва с правого фланга навесил на Фредрика Эурснеса, и вратарь Андре Онана не имел шансов в дуэли с норвежским форвардом. Во втором тайме на два гола «Интера», забитые Лаутаро Мартинесом и Хоакином Корреа, отметившимся шикарным обводящим ударом, «Бенфика» ответила мячами Антониу Силвы и Петера Мусы, отличившегося уже в компенсированное время. В итоге — 3:3.

Теперь «Интер» встретится с «Миланом», и это будет их первое еврокубковое противостояние с четвертьфинала Лиги чемпионов 2004/2005, когда по сумме двух матчей сильнее оказался «Интер». «Манчестер Сити» же сыграет с «Реалом», которому он уступил на той же стадии в прошлом сезоне. Первые встречи состоятся 9 и 10 мая, а ответные — 16 и 17 мая.

Евгений Федяков