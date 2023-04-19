На Запорожской АЭС откажутся от американского топлива в ближайшие годы

Советник главы концерна «Росэнергоатом», управляющей Запорожской АЭС (ЗАЭС), Ренат Карчаа заявил, что запасов ядерного топлива американской Westinghouse на ЗАЭС хватит на четыре года. По его словам, на станции откажутся от его использования раньше этого срока.

«Теоретически нынешних запасов американского топлива — примерно на четыре года. Но его замещение на российское начнется гораздо раньше. Мы в американском топливе не нуждаемся, как и в их технологиях. У нас они свои. И мы, впрочем, далеко не только одни мы, считаем их лучшими в мире»,— сказал Ренат Карчаа «Интерфаксу».

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Управляющей станцией стала АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», ее учредитель — «Росэнергоатом», дочка «Росатома».

Накануне CNN сообщил, что Минэнерго США предупредило «Росатом» о наличии «ядерных технических данных американского происхождения, подлежащих экспортному контролю правительства США» на ЗАЭС.

Олеся Павленко