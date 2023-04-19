CNN: США предупредили «Росатом» о наличии американских технологий на Запорожской АЭС

Минэнерго США предупредило «Росатом» о наличии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) «ядерных технических данных американского происхождения, подлежащих экспортному контролю правительства США». Об этом сказано в письме директора Управления политики нераспространения министерства Андреа Феркиле от 17 марта, сообщает CNN.

«Закон США запрещает неуполномоченным лицам, включая российских граждан и российские организации, таких как "Росатом" и ее дочерние компании, получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать, манипулировать такими технологиями или техническими данными»,— уточняется в обращении, отправленном гендиректору «Росатома».

В американском Минэнерго подтвердили каналу подлинность письма. В ведомстве не уточнили, был ли получен ответ от российской компании.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, управлять станцией стала АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учредителем компании является «Росэнергоатом», дочка «Росатома». МАГАТЭ обсуждало создание зоны безопасности вокруг станции, но, по версии российского МИДа, достичь договоренности не удалось из-за позиции Украины. В марте Рафаэль Гросси сообщил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС.

Лаура Кеффер