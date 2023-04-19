Израиль отменил экстренную репатриацию для граждан России и Белоруссии

Министерство интеграции Израиля выпустило внутреннее письмо о закрытии программы экстренной репатриации для россиян и белорусов, въехавших в страну после 15 апреля. Процесс репатриации для них теперь будет проходить в стандартном формате, сообщил RTVi председатель комиссии по вопросам иммиграционного права при палате адвокатов Израиля и управляющий партнер адвокатского офиса «Коваленко и партнеры» Алексей Коваленко.

Израиль открыл центры экстренной репатриации в феврале 2022 года, после начала вооруженного конфликта на Украине. Услугой могли воспользоваться граждане России, Белоруссии и Украины. По словам господина Коваленко, программа экстренной репатриации сокращала процесс получения израильского паспорта с нескольких месяцев до одного дня.

Господин Коваленко уточнил, что россияне и белорусы, въехавшие в Израиль до 15 апреля могут подать заявку на участие в программе экстренной репатриации до 15 июня. Как передает адвокат, официальная причина отмены программы — уменьшение числа заявителей из РФ и Белоруссии. По мнению господина Коваленко, решение Министерства интеграции связано с дефицитом бюджета и убеждением властей Израиля, что процедура экстренной репатриации нужна только украинцам, покидающим страну, в которой идет вооруженный конфликт.

«По их утверждениям, около 60% людей, которые приехали в Израиль, получили паспорт и покинули страну, хотя они просто не отслеживают статистику, что те же самые люди потом возвращались в Израиль. Им достаточно, что человек выехал после получения паспорта, чтобы внести его в такую статистику. То есть тут вопрос бюджетирования — они не видят смысла выделять бюджет на то, чтобы люди приезжали, пользовались экстренной репатриацией, получали паспорта и продолжали свой путь дальше в Дубай»,— считает адвокат.

По данным издания Ydinfo, в 2022 году в Израиль репатриировались около 70 тыс. человек из 95 стран. По информации еврейского агентства «Сохнут» (занимается репатриацией), в прошлом году из России в Израиль прибыло 37 364 человека, с Украины — 14 680 человек и 1993 человека из Белоруссии.

Эрдни Кагалтынов