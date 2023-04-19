Стратегический резерв нефти в США опустился до сорокалетнего минимума

Стратегический резерв нефти в США опустился за неделю на 1,6 млн баррелей: по состоянию на 14 апреля он составляет 368 млн баррелей. Резерв снизился до минимума, зафиксированного 28 октября 1983 года (366,1 млн баррелей нефти). Об этом свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США.

По данным министерства, в середине весны 2022 года США были обеспечены сырьем на 76,5% от максимально возможного уровня (727 млн баррелей). К текущему же моменту заполненность хранилищ упала до 50,6%.

В 2022 году президент США Джо Байден сообщил о высвобождении из стратегического резерва в суммарном объеме 180 млн баррелей нефти. Белый дом был вынужден пойти на такой шаг, чтобы стабилизировать цены на бензин.

Как сообщал Bloomberg, США планируют продать 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва с поставкой в период с апреля по июнь текущего года. По данным источников агентства, после этого объем нефтяного резерва США снизится с 371,5 млн до 345 млн баррелей. Общая емкость нефтехранилищ составляет 714 млн баррелей.

О ситуации на нефтяном рынке — в материале «Ъ FM» «Нефтяные маневры».

Александр Кислов