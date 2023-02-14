США продадут еще 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва

США планируют продать 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва с поставкой в период с апреля по июнь текущего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, объем нефтяного резерва США снизится с 371,5 млн до 345 млн баррелей. Общая емкость нефтехранилищ составляет 714 млн баррелей.

На фоне этих новостей нефть дешевеет в пределах 1%. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,69% — до $86,01 за баррель. Мартовские фьючерсы WTI дешевели на 1,09%, до $79,27.

В марте 2022 года президент США Джо Байден объявил о крупнейшем высвобождении из резерва 180 млн баррелей нефти в попытке снизить цены на топливо. В результате стратегические запасы нефти оказались на самом низком уровне с марта 1984 года. В октябре США выставили на продажу еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия добровольно сократит в марте добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки из-за санкций и ценового потолка.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Нефтяные маневры».

Лаура Кеффер