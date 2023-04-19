Газета «Коммерсантъ» 19.04.2023, 21:47 Распределение российского и иностранного ПО на рынке госзакупок Выйти из полноэкранного режима 223-ФЗ 44-ФЗ 2021 2022 2021 2022 Кол-во тендеров Сумма (млн руб.) Кол-во тендеров Сумма (млн руб.) Кол-во тендеров Сумма (млн руб.) Кол-во тендеров Сумма (млн руб.) Отечественный софт 4,2 тыс. 31,2 7,9 тыс. 40,4 6,1 тыс. 28,4 21,8 тыс. 62 Иностранный софт 2,9 тыс. 578,6 1,4 тыс. 17,6 1,3 тыс. 13,6 1,1 тыс. 34,8 Смешанные решения 230 3,5 155 3,4 89 2,6 124 8,7 Открыть в новом окне Источник: Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.