Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Распределение российского и иностранного ПО на рынке госзакупок

223-ФЗ 44-ФЗ
2021 2022 2021 2022
Кол-во тендеров Сумма (млн руб.) Кол-во тендеров Сумма (млн руб.) Кол-во тендеров Сумма (млн руб.) Кол-во тендеров Сумма (млн руб.)
Отечественный софт 4,2 тыс. 31,2 7,9 тыс. 40,4 6,1 тыс. 28,4 21,8 тыс. 62
Иностранный софт 2,9 тыс. 578,6 1,4 тыс. 17,6 1,3 тыс. 13,6 1,1 тыс. 34,8
Смешанные решения 230 3,5 155 3,4 89 2,6 124 8,7

Источник: Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

  • Газета «Коммерсантъ» №69 от 20.04.2023, стр. 10

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...