Батареи на лето отключат от рублей

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В Минстрое России предлагают перейти на новую систему расчета за отопление в жилых домах. Сейчас граждане платят за эту услугу равномерно в течение года. В ведомстве предлагают выставлять счета лишь в месяцы, когда батареи были включены, объясняя это частыми жалобами граждан на перерасчеты со стороны управляющих компаний. Так, в некоторых районах Москвы жители ранее жаловались на выставленную доплату за отопление за февраль 2022 года на сумму до 12 тыс. руб. В Минстрое считают, что все регионы, кроме столицы, должны перейти на новую систему к 2024 году. Сумма в платежках за зимние месяцы вырастет, а граждане все равно запутаются в расчетах из-за отсутствия счетчиков по учету тепла, полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Проект правительственного постановления о «совершенствовании порядка расчетов за коммунальные услуги» размещен на regulation.gov.ru. Документом предлагается всем субъектам РФ к 1 октября 2023 года «принять решение», а к январю 2024 года — полностью перейти на «способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода». Отметим, сейчас гражданам выставляют ежемесячные счета за отопление в течение всего года. Необходимость перехода на новую систему расчетов в Минстрое РФ объясняют большим количеством жалоб, в особенности на «ежегодную корректировку платы» за отопление и сами расчеты. Корректировка платы в проекте, к слову, упоминается. Из документа следует, что управляющим компаниям (после перехода региона на новую систему расчетов) будет разрешено проводить перерасчет лишь единожды (в срок до 1 июня). «Изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный объем тепловой энергии»,— подчеркивают в Минстрое РФ.

Громкий скандал с жалобами вокруг перерасчета платы за услуги ЖКХ разразился в Москве в феврале 2022 года. В соцсетях начали появляться сообщения горожан о резко выросших счетах за отопление квартир в Коптево на севере Москвы и других районах. В комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению приводили данные о повышении квартплаты в ряде случаев на 40%. Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов пожаловался в мэрию, что размер перерасчетов у его избирателей в районе Соколиная Гора в некоторых февральских платежках достигал 12 тыс. руб. В свою очередь, в мэрии подтверждали легальность доплат, связав их с холодной зимой 2021 года, но обещали «растянуть» их в платежках на целый год.

Впрочем, с перерасчетами торопятся не везде. В ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» признали, что февральская платежка корреспондента “Ъ” так и не была пересчитана, предложив обратиться в центр госуслуг. В центре госуслуг района Строгино заявили, что имеющаяся компьютерная программа не позволяет проводить перерасчеты, пока платежка не будет оплачена. Не принес ясности и следующий визит (после оплаты): в центре госуслуг Строгино вновь отправили в ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники». «Если проводить аналогию с покупкой хлеба в магазине — вы пришли покупать его в хозяйственный»,— объяснили в дирекции центра.

Отметим, в проекте Минстроя для Москвы сделано исключение: здесь «могут устанавливаться особенности определения способа и порядка оплаты коммунальной услуги по отоплению».

Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук связывает недовольство граждан «во многом тем, что мало кто видел перерасчеты от тепловиков в сторону уменьшения, хотя это предусмотрено постановлением правительства». «Теплые зимы "подогрели" недоверие к корректировке нормативных объемов потребления. Поэтому принудительный переход регионов на другую схему оплаты должен актуализировать задачи по установке энергосберегающего оборудования. Для этого Минстрою предстоит решить еще одну спорную историю с квартирными приборами учета тепла»,— рассуждает господин Склянчук. При этом эксперт предупреждает, что сумма в платежках за зимние месяцы вырастет, так как «четыре летних месяца будут размазаны на оставшиеся восемь месяцев платежей». Наконец, господин Склянчук обращает внимание на норму проекта Минстроя, по которому гражданам могут выдавать беспроцентную трехмесячную рассрочку на оплату корректировочных счетов за отопление. «Если нет общедомового прибора учета тепла, люди еще больше запутаются»,— полагает он.

Александр Воронов